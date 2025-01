Im Sommer vergangenen Jahres kündigte RTLzwei an, dass man den vor allem aus diversen Reality-Formaten bekannten Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus bei den Hochzeitsvorbereitungen und dem Gang vor den Traualtar mit der Traualtar begleiten wird. Nun gibt es einen Sendetermin für "My Big Fat Italian Wedding": Die Dokusoap läuft ab dem 19. Februar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei, sieben Tage zuvor gibt's schon die Preview bei RTL+.

Der Termin kommt dabei wohl nicht von ungefähr: Für den 17. Februar hat Sat.1 die Rückkehr von "Promis unter Palmen" angekündigt, wo Cosimo einer der Teilnehmer ist. Die Hoffnung von RTLzwei dürfte also sein, von der zusätzlichen Aufmerksamkeit durch die Sendung auch etwas abzubekommen.

In der Dokusoap sind jedenfalls einige Diskussionen zu erwarten, denn während Nathalie eine Märchenhochzeit möchte, denkt Cosimo laut Beschreibung eher pragmatisch und an den Geldbeutel. Stattfinden soll die Heirat in Cosimos Heimat Apulien. "Amore, Chaos und jede Menge Emotionen sind vorprogrammiert", verspricht RTLzwei. Produziert wird "My Big Fat Italian Wedding" von Picture Puzzle Medien.

Unterdessen hat RTLzwei für den 18. Februar die Doku "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" angekündigt. Ein Jahr nach der Teilfreigabe von Cannabis will man die Folgen der Entscheidung für Konsumierende, Behörden und den Schwarzmarkt beleuchten sowie den Blick in eine ungewisse Zukunft wagen - schließlich könnte die teilweise Legalisierung unter einer neuen Regierung womöglich bald schon wieder Geschichte sein. Produktionsfirma ist hier Maximus Film. Auch diese Sendung steht sieben Tage vorher, also schon ab dem 11. Februar, bei RTL+ zum Abruf bereit.