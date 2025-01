Andreas Bareiss übernimmt Anfang Mai als Direktor und Geschäftsführer die Leitung der Filmakademie Baden-Württemberg. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Schadt an, der seit 2005 an der Spitze der FABW steht. Andreas Bareiss ist bislang EVP Business Affairs and Operations, Head of Berlin

Office und Produzent bei der Produktionsfirma Gaumont Deutschland und legt diese Posten nun nieder. Bei "ausgewählten Projekten" werde er aber auf freier Basis als Berater und Produzent auch künftig mit Gaumont zusammenarbeiten, heißt es in einer Mitteilung.

Der baden-württembergische Kunst-Staatssekretär Arne Braun kommentiert das: "Mit Dr. Andreas Bareiß gewinnen wir einen jungen und gleichzeitig erfahrenen Kenner der Filmbranche, kann er doch als international tätiger Produzent beachtliche Erfolge vorweisen. Gleichzeitig ist ihm die Ausnahmestellung der Filmakademie im weltweiten Vergleich bewusst. Ich bin überzeugt davon, dass er die Herausforderungen der nächsten Jahre mit großer Kompetenz und viel Begeisterung angehen wird. Diese Entscheidung hat der Aufsichtsrat einhellig gefällt. Der neue Direktor Andreas Bareiß ist ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Filmakademie."

Sabine de Mardt, Geschäftsführerin von Gaumont Deutschland: "Wir gratulieren Andreas zu seiner künftigen Position als Leiter der Filmakademie. Andreas kam 2018 zu Gaumont, für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren möchte ich mich sehr bedanken: Es war eine große Freude, professionell und persönlich und natürlich macht es mich stolz, dass er nun für diese so angesehene Position ausgewählt wurde. Die Förderung des Nachwuchses und die Unterstützung junger Talente sind eine wunderbare Aufgabe und auch in der Arbeit bei Gaumont ein zentraler Fokus. Wir wünschen Andreas alles Gute und viel Erfolg und freuen uns ebenfalls, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm für ausgesuchte Projekte auch in seiner neuen Funktion künftig fortsetzen können."

Andreas Bareiss selbst sagt: "Die Jahre bei Gaumont waren wirklich wunderbar und ich bin sehr dankbar für die außergewöhnlich erfolgreiche, vor allem aber auch menschlich besonders bereichernde Zeit. Das Team um Sabine de Mardt ist in jeder Hinsicht großartig. Ich lege meine bisherigen Funktionen für Gaumont daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge nieder." Mit Blick auf seine neue Aufgabe fügt Bareiss hinzu: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir das Land Baden-Württemberg entgegenbringt. Auf die neue Aufgabe freue ich mich unglaublich. Als Direktor der Filmakademie will ich einen engagierten Beitrag dazu leisten, die tiefgreifenden Transformationsprozesse, die sowohl die Medienbranche als auch Bildungseinrichtungen betreffen, erfolgreich zu gestalten. Ich habe das Glück, an der Filmakademie ein großartiges Team vorzufinden, mit dem ich die anstehenden Aufgaben gemeinsam anpacken kann, damit in Ludwigsburg auch künftig hervorragende Medienschaffende ausgebildet werden. Besonders freue ich mich dabei auf die Zusammenarbeit mit Dr. Jan Pinkava, dem Leiter des Animationsinstituts."