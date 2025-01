Seit dem Einstieg von Acunmedya bei Sport1 hat sich das Programm von Sport1 spürbar verändert - inzwischen stehen immer häufiger Unterhaltungsformate wie "Exatlon" oder "My Style Rocks" im Mittelpunkt. Am 24. Februar soll nun bekanntlich die Neuauflage von "MasterChef" starten, jener Kochshow also, die in der Vergangenheit bereits bei Sat.1 und Sky zu sehen war.

Offen war bislang allerdings noch die Zusammensetzung der Jury. Doch auch hier besteht nun Klarheit. Wie Sport1 bestätigte, werden Mike Süsser, Robin Pietsch und Felicitas Then gemeinsamen die Leistungen der teilnehmenden Hobbyköche bewerten.

Mike Süsser ist im Fernsehen kein Unbekannter, war der 54-Jährige doch in den vergangenen Jahren in der Vorabendsendung "Mein Lokal, Dein Lokal" bei Kabel Eins zu sehen. "Leidenschaftliche Hobbyköchinnen und -köche gehen in einem elektrisierenden Wettkampf an ihre Grenzen - das macht für mich 'MasterChef Germany' aus. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein", sagte er zu seiner neuen Aufgabe. Robin Pietsch geht gar davon aus, dass die Show "ein Stück meines Lebens verändern wird", wie er sagt. Der 36-Jährige wurde mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet und 2023 vom Gastronomieführer zum "Gastronom des Jahres" gekürt. Felicitas Then wiederum machte sich nicht zuletzt als erste Gewinnerini von "The Taste" einen Namen.

Ausgestrahlt wird "MasterChef Germany" ab dem 24. Februar - und zwar an gleich vier Abenden pro Woche. Montags bis mittwochs sowie freitags sollen die Folgen in der Regel zu sehen sein. Los geht es zunächst mit der "Boot Camp"-Phase, in der die Jury den Haupt-Cast für die Show wählen werden. Die Sendung wird von der Banijay-Tochter Brainpool in Zusammenarbeit mit Acunmedya produziert. Umgesetzt wird die Produktion in der Türkei, wo Acunmedya einen Produktionshub unterhält.