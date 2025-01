Schon vor der vergangenen Wahl im Jahr 2021 und zusätzlich auch im Jahr 2022 nahm das junge öffentlich-rechtliche Angebot Funk Politikerinnen und Politiker ins "Kreuzverhör", im Vorfeld der Bundestagswahl gibt es nun eine neue Staffel. Mit dabei sind alle Parteien, die derzeit im deutschen Bundestag vertreten sind, den Anfang macht am heutigen Donnerstag der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.

Im Verlauf der nächsten Tage stellen sich auch Bernd Baumann (erster parlamentarischer Geschäftsführer, AfD), Jens Spahn (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU), Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister, Bündnis 90/Die Grünen), Sahra Wagenknecht (Parteivorsitzende, BSW), Dorothee Bär (stellvertretende Fraktionsvorsitzende, CSU), Jan van Aken (Parteivorsitzender, Die Linke) und Lars Klingbeil (Bundesvorsitzender, SPD) dem Funk-"Kreuzverhör".

Jeweils im Duo konfrontieren Mirko Drotschmann, Victoria Reichelt, Jan Schipmann und Lennart Glaser sowie Max Osenstätter, Helene Reiner und Samira El Hattab ihre Gäste jeweils 45 Minuten lang mit Fragen, die junge Menschen aktuell umtreiben. Die Themenpalette reicht von Wirtschaft und Klima bis hin zu Migration und Sicherheit. Dabei werden auch Fragen gestellt, die die direkt aus den Communities von funk und anderen jungen Angebote der ARD kommen.

"Kreuzverhör" ist aber nicht nur auf dem YouTube-Kanal von Funk zu sehen, sondern außerdem als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie in der ARD-Audiothek zu hören. Ausschnitte gibt es zudem auf Instagram und TikTok zu sehen und bei den jungen Radioprogrammen der ARD zu hören. Mit an Bord sind 1Live, Bremen Next, DasDing, Fritz, MDR Sputnik, N-Joy, Puls, UnserDing und You FM. "Kreuzverhör" wird von hyperbole für funk in Kooperation mit den jungen Programmen der ARD produziert.