am 30.01.2025 - 14:11 Uhr

Ende Oktober vergangenen Jahres startete Joyn eine Dokusoap über die beiden Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick, die im wahren Leben Henrik Heüveldop und Dominik Bettray heißen. Ob das Format bislang ein Erfolg für den Streamingdienst war, ist nicht bekannt - demnächst dürfte aber noch einmal zusätzliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden.

Der Grund: ProSieben hat angekündigt, "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs" ins Free-TV zu holen. Ausgestrahlt werden die zwölf Folgen ab dem 20. Februar jeweils donnerstags um 23:05 Uhr und damit unmittelbar im Anschluss an "Germany's next Topmodel". Die Dokusoap wird von Joker Pictures produziert und handelt von den beiden Ärzten und ihrem Praxisalltag.

Ebenfalls am 20. Februar gibt's auch bei Kabel Eins Nachschub im Programm: Ab 20:15 Uhr wird der Sender die neue Staffel von "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" mit Peter Giesel zeigen. Im Anschluss übernimmt um 22:20 Uhr - also dort, wo in der Vergangenheit das "K1 Magazin" lief - die Reportage-Reihe "Crazy...". Zum Auftakt geht's um "Crazy Asien", wie es heißt. Weiterführende Details zu dem Format hat Kabel Eins bislang nicht genannt.

"Klinik am Südring" füllt Sat.1-Daytime

Eine Veränderung im Programmschema hat indes Sat.1 angekündigt: Nachdem aktuell täglich sechs Stunden mit "Auf Streife" gefüllt werden, reduziert der Sender die Dosis der Scripted Reality ab dem 17. Februar spürbar. Stattdessen gibt's ab 10:00 Uhr drei Stunden lang Wiederholungen der Scripted Reality "Klinik am Südring", die einst unter der Daniel Rosemann beendet wurde. Um 13:00 Uhr übernehmen "Auf Streife - Die Spezialisten", ehe um 15:00 Uhr die Neuauflage "Auf Streife - Die neuen Einsätze" folgt.