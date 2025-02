am 04.02.2025 - 13:38 Uhr

Unter dem Titel "Luca vs. Sandra" hat RTL+ eine neue Show angekündigt, die ab dem 7. März auf der Plattform zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt steht das "Dick & Doof"-Duo Laserluca und Selfiesandra, die beiden Influencer sind mit ihrem Podcast nun schon seit einiger Zeit bei RTL+ beheimatet. In drei Ausgaben der Show sollen die beiden in "verrückten Challenges" gegeneinander antreten.

Dabei beginnt jede Folge mit einer geheimnisvollen Sprachnotiz des Herausforderers, der Hinweise zur kommenden Herausforderung gibt. Die Location der jeweiligen Challenge bleibt bis zur Ankunft ein Geheimnis. In den Herausforderungen muss Langzeitsingle Sandra unter anderem ein von Luca organisiertes Blind Date gehen. Luca dagegen wird zum Mentor und muss einer Schulklasse erklären, warum er der "geilste Typ" ist.

Der Herausforderer oder die Herausforderin hat außerdem die Möglichkeit, das sogenannte "Pechrad" zu drehen. "Dieses ergänzt die Challenge mit zusätzlichen Gemeinheiten und kann jederzeit eingesetzt werden, um die Aufgaben noch unerträglicher zu machen", heißt es von RTL+. Am Ende jeder Folge gibt es eine Teasing-Sprachnotiz für die nächste Challenge. Jede bewältigte Challenge gilt als gewonnen, wer aber vorzeitig abbricht, muss in der nächsten Folge erneut ran.

Produziert wird "Luca vs. Sandra" von Seapoint Productions im Auftrag von RTL+. Producerin drei drei Folgen ist Antonia Seitz, als Senior Producer fungiert Holger Fritsche. Die Show wird außerdem von Regisseur Juan Carlos de Vries inszeniert. Die Redaktion liegt bei Markus Böhlke (Executive Producer) unter der Leitung von Alex Mueller, Leiter Eigenproduktion RTL+.