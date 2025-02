Nachdem man sich vor der letzten Bundestagswahl schon ans Wort "Triell" gewöhnt hat, führt RTL nun das "Quadrell" in die politische Berichterstattung ein: Am Sonntag, 16. Februar, also genau eine Woche vor der Bundestagswahl, wird RTL statt im Rahmen eines klassischen TV-Duells in einer Viererkonstellation diskutieren lassen. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz und CDU-Herausforderer Friedrich Merz werden also auch AfD-Kandidatin Alice Weidel und Grünen-Kandidat Robert Habeck mit von der Partie sein.

Ursprünglich hatte RTL einen Abend unter der Überschrift "TV-Duell XXL" angekündigt, an dem es mehrere Duelle in unterschiedlichen Konstellationen hätte geben sollen. Unter Dach und Fach bringen konnte man allerdings nur ein Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz, das in gleicher Weise auch schon bei ARD/ZDF und Welt angekündigt wurde. Die anderen Parteien wollte man dann an dem Abend zunächst in anderer Weise im Rahmen von "Kreuzverhören" einbinden.

Dass man trotz der aktuellen Umfrageergebnisse, die bislang kein klassisches Duell zwischen zwei Parteien erkennen lassen, drei Mal das gleiche Duell ansetzte, stieß bei vielen auf Kritik, vor allem bei den Grünen und der AfD. Ein zweites Duell rein zwischen Habeck und Weidel lehnten die Grünen ab. Doch erst als Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz öffentlich vorschlug, auch Grüne und AfD einzuladen, weil eine solche Diskussionsrunde "sicher erhellend" sei, kam Bewegung in die Sache.

Während ARD und ZDF trotzdem auf ihrem Konzept beharrten, setzt nun also RTL dieses "Quadrell" um. Bei der Moderation setzt man dabei, wie zuvor schon fürs geplante Duell angekündigt - auf Pinar Atalay und Günther Jauch. Danach wird sich dann Frauke Ludowig, eigentlich bekannt für die Promi-Berichterstattung, als Polittalkerin versuchen. Sie spricht ab 22:15 Uhr in "Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell“ mit Experten und prominenten Gästen über die Aussagen und präsentiert auch erste Zahlen einer Blitzumfrage von Forsa. Auch BSW, FDP und die Linke kommen bei RTL an diesem Abend übrigens zum Zug: Schon ab 19 Uhr werden Roberta Bieling und Nikolaus Blome Sahra Wagenknecht, Christian Lindner und Gregor Gysi ins Kreuzverhör nehmen.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik & Nachrichten RTL News: "Nach Aschaffenburg und den Ereignissen der vergangenen Woche im Bundestag stellen sich viele Fragen: Steht die Brandmauer noch? Was wird aus dem Asylrecht? Sind die Parteien überhaupt noch koalitionsfähig, um österreichische Verhältnisse zu verhindern? Und wer bringt Deutschlands Wirtschaft wieder in Gang? Es ist, Stand jetzt, das einzige direkte Aufeinandertreffen der vier führenden Kandidaten. Wir sind sicher, dass unsere Zuschauer im direkten Vergleich sehen wollen, wer die besten Konzepte hat für unser Land."