Dass man bei Sky mit dem Erfolg von "Diese Ochsenknechts" sehr zufrieden ist, hat man schon vielfach betont. Dass es eine weitere Staffel geben wird, steht daher ebenfalls schon lange fest. Nun gibt's den Termin: Die acht neuen Folgen werden ab dem 25. März veröffentlicht. Sie laufen immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky One und stehen zu diesem Zeitpunkt bei Sky und Wow natürlich auch zum Abruf bereit.

Natascha, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht mit Mann Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs nehmen das Publikum wieder in ihre Welt mit und geben Einblick ins Privatleben. In den neuen Folgen muss die Familie damit klarkommen, dass Natascha Ochsenknecht mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus kommt. Für Cheyenne steht der Launch ihrer ersten Modekollektion an, Wilson Gonzalez gewährt erste Einblicke in sein Zuhause und ans Filmset seiner ersten eigenen Serie.

Natascha Ochsenknecht: "Unsere Fans dürfen sich auf noch intensivere Momente mit uns freuen – wir zeigen erneut, wie wir als Familie funktionieren und ticken. Mit allen Höhen und auch Tiefen. Denn die gehören zum Leben dazu. Es ist nicht immer alles perfekt, aber genau das macht uns als Familie aus."

Alexander Friedrich, Executive Producer Sky Deutschland: "Für die Familie Ochsenknecht und Sky geht die Reise weiter. Wir freuen uns sehr, nun bereits zum vierten Mal die unterschiedlichen, faszinierenden Charaktere dieser Familie zu begleiten und unseren Zuschauern die aufregenden Geschichten erzählen zu können. Eine große Überraschung kommt auf uns, die Familie und die Serie zu – hier tut sich einfach immer etwas und in dieser Staffel werden die Karten wieder ganz neu gemischt."

Produziert wird "Diese Ochsenknechts" von B28 Produktion. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.