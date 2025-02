am 05.02.2025 - 13:40 Uhr

Die Politthriller-Serie "Das zweite Attentat" wird ab April in der ARD zu sehen sein. Wie jetzt bekannt wurde, feiert die sechsteilige Produktion, die von Eikon Media im Auftrag von WDR und ARD Degeto Film produziert wurde, am Mittwoch, den 2. April ihre Premiere in der ARD-Mediathek. Genau eine Woche später gibt es schließlich die ersten drei Folgen um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Die restlichen Folgen laufen zwei Tage später - dann allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern ab 22:30 Uhr.

Als Creative Producerin und Regisseurin steht Barbara Eder ("Der Schwarm") hinter der Produktion, für die in Griechenland, Deutschland und Luxemburg gedreht wurde. Sie wurde unterstützt vom Hamburger Regisseur Philipp Osthus ("Der Beschützer"). Die Drehbücher stammen von dem mehrfach ausgezeichneten Romanautor Oliver Bottini als Headwriter, der von Julia Neumann, Benjamin Karalic, Ulf Tschauder und Christoph Darnstädt unterstützt wurde. Hinter der Kamera standen Stephan Burchardt, Birgit Dierken und Frank Küpper. Das Szenenbild verantwortet Alexander Scherer, das Kostümbild Sandra Jones.

Noah Saavedra spielt in der Serie Alex Jaromin, der seit 20 Jahren mit seiner Mutter unter flaschem Namen im Zeugenschutzprogramm des BKA in Athen lebt. Als sie stirbt, findet er heraus, dass der Tod seines Vaters (Daniel Lommatzsch) und seiner Schwester im Jahr 2003 nicht wie angenommen das Werk serbischer Nationalisten war und stößt auf Hinweise, dass sein Vater im Auftrag der Bundesregierung eine Zeugin aus Bagdad herausholen sollte.

Ziel war damals, den drohenden Krieg der USA gegen den Irak zu verhindern, der sich auf zweifelhaften Angaben des BND-Informanten "Curveball" stützte. Alex‘ Recherche wirbelt im politischen Berlin Staub auf, denn einige der damaligen Akteure, die inzwischen Karriere gemacht haben, scheinen in das Attentat auf seinen Vater verwickelt gewesen zu sein. Je mehr Spuren Alex verfolgt, desto mehr gerät er in Gefahr. Als er ein letztes großes Geheimnis aufdeckt, beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod.