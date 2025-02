Netflix hat verraten, wann die neue Serie rund um Asterix und Obelix zu sehen sein soll. "Der Kampf der Häuptlinge" wird demnach am 30. April auf der Streamingplattform veröffentlicht. Damit endet für die Fans der Gallier eine lange Wartezeit: Netflix hatte die 3D-animinierte Serie bereits im Jahr 2021 angekündigt - und einen Start zwei Jahre später in Aussicht gestellt. Nun hat es nochmal zwei Jahre länger gedauert, bis die fünf Folgen veröffentlicht werden.

Als Creator und Regisseur ist Alain Chabat mit dabei, der schon vor mehr als 20 Jahren den Kinofilm "Asterix - Mission Kleopatra" inszenierte und dort auch als Drehbuchautor und Produzent verantwortlich zeichnete. Als weiterer Regisseur sitzt jetzt auch noch Fabrice Joubert mit im Boot. Produzent ist Alain Goldman, ausführendes Animationsstudio TAT Productions. Die Synchronsprecher Axel Malzacher, der Asterix seine Stimme leiht, und Marko Bräutigam, der Obelix spricht, haben bereits den Live-Action-Film "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" vertont.

Inhaltlich geht es in der Serie, wie sollte es auch anders sein, um den Kampf von Asterix und Obelix gegen die scheinbar übermächtigen Römer. Konkret beschreibt Netflix den Inhalt der Folgen so: Auf ihrem Siegeszug durch Europa stoßen die erfolgsverwöhnten Römer nur in einem kleinen gallischen Dorf an ihre Grenzen. Dank eines Zaubertranks beißen sich die Eroberer an den Dorfbewohnern um Asterix und seinem besten Kumpel Obelix die Zähne aus. Als der Zaubertrankmeister Miraculix sein Gedächtnis verliert und nicht für flüssigen Nachschub sorgen kann, müssen Asterix und Obelix kreativ werden, um ihr Dorf zu retten.