am 06.02.2025 - 11:27 Uhr

Die TV-Karriere der Kaulitz-Brüder setzt sich weiter fort: Nach der gemeinsamen Moderation von "That’s my Jam" in 2023, wofür sie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurden, und ihrer Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" im vergangenen Jahr (nominiert für den Deutschen Fernsehpreis) wird es auch künftig nicht an Bildschirmpräsenz mangeln: Neben den Dreharbeiten für die bestätigte zweite Staffel ihrer Netflix-Dokusoap, hat nun Bill Kaulitz ein neues Projekt und neue Herausforderung vor sich.

"The Comeback" heißt die Serie aus der Feder von Ricarda Schemann ("feelings", "Echt") und Johannes Rothe ("Push", "Wishlist"), in der Bill Kaulitz erstmals als Schauspieler vor der Kamera steht und die Hauptrolle übernehmen wird. Worum es geht? "Für das 20-jährige Jubiläum einer in Vergessenheit geratenen Band, beschließt der ehemalige Teenieschwarm Flo (Bill Kaulitz), mit der ziemlich zerstrittenen Band ein Comeback zu wagen." Die Geschichte ist fiktional, kann trotzdem gewisse Parallelen nicht verleugnen.

Produziert wird die Serie von der ZDF-Tochter Network Movie für das ZDF. Möglich aber, dass es innerhalb von Network Movie unter dem zuletzt durch mehrere herausragende junge Serien aufgefallene Label Studio Zentral umgesetzt wird. Regie führen wird Facundo Scalerandi. Gedreht werden soll nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de im Sommer in und um Köln. Über die weiteren Besetzungen vor oder hinter der Kamera sowie Timings ist noch nichts bekannt. Geklärt ist hingegen schon eine Förderung für "The Comeback" durch die Film- und Medienstiftung NRW in Höhe von 900.000 Euro.