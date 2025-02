Bei der Struktur des MDR stehen die Zeichen erkennbar auf Veränderungen: Nachdem Klaus Brinkbäumer seinen Posten als Programmdirektor in Leipzig im vergangenen Jahr abgegeben hatte, wurde dieser Posten von Jana Brandt kommissarisch übernommen, die da auch schon die Programmdirektion in Halle führte. Nun will MDR-Intendant Ralf Ludwig die beiden Direktionen zum 1. März zusammenlegen, die Anzahl der Direktionen würde damit von acht auf sieben sinken.

Die Gremien sind bereits über den Plan von Ludwig informiert worden, am kommenden Montag soll im Rundfunkrat darüber abgestimmt werden. Darüber hat am Freitagnachmittag zuerst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, entsprechende Informationen liegen aber auch dem Medienmagazin DWDL.de vor. Demnach soll Jana Brandt die zusammengeführte Direktion auch künftig leiten, vorgesehen ist eine Amtszeit von drei Jahren.

Die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, dass sich Brandt nach dieser Zeit in den Vorruhestand verabschieden wolle, das habe sie intern angekündigt. Brandt wäre dann 63 Jahre alt. Der Rundfunkrat muss auch der Berufung Brandts zustimmen, davon ist aber auszugehen. Ihren Sitz soll die neue, zusammengeführte Direktion in Halle haben. Im MDR-Staatsvertrag hat die Politik dem Unternehmen eine feste regionale Aufteilung in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verordnet. So sind die Standorte Leipzig, Halle und Erfurt (MDR Media) festgesetzt.

Von der Zusammenlegung erhofft man sich im MDR Synergien und verbesserte Abläufe. "Ziel ist die Bildung crossmedial agierender Struktureinheiten und effizienter Prozessabläufe, kürzerer Entscheidungswege sowie der Abbau von Doppelstrukturen", heißt es in einer Beschlussvorlage für die Rundfunkräte, aus der die "Mitteldeutsche Zeitung" zitiert.

Bereits nach dem Abgang von Klaus Brinkbäumer und der kommissarischen Übernahme Brandts in Leipzig war über eine Zusammenlegung der Direktionen spekuliert worden. In Leipzig waren bislang vor allem einige Fernsehredaktionen angesiedelt und auch die Verantwortung für den Kika lag bei der Programmdirektion Leipzig. In Halle wurden die Kultur (inklusive ARD Kultur) und die Hörfunkangebote verantwortet. Nun packt der MDR diese Bereiche unter ein gemeinsames Dach. Dass der Rundfunkrat die Pläne von Intendant Ralf Ludwig am Montag absegnet, gilt als sicher.