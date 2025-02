am 10.02.2025 - 10:27 Uhr

Bereits im Vorfeld der Europawahl im vergangenen Jahr produzierte die Leonine-Tochter i&u TV im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung die Show "Fake Train", die seinerzeit das Ziel verfolgte, die Medienkompetenz in einer jungen Zielgruppe zu schärfen - "spielerisch und auf Augenhöhe". Im Vorfeld der Bundestagswahl kehrt das Format nun zurück, allerdings auf einer anderen Plattform: War "Fake Train" 2024 noch beim kostenfreien Amazon-Dienst Freevee zu sehen, läuft die Show nun ab dem 17. Februar bei RTL+.

Und noch etwas ist anders: Als Host fungiert diesmal nicht der YouTuber Rezo, stattdessen stehen TikTok-Comedienne Maria Ziffy und TikTok-Creator Levi Penell im Mittelpunkt der Spezial-Ausgabe, in der die beiden YouTube-Creators Alicia Joe und HeyMoritz zu Gast sind. Gemeinsam bringen sie es auf mehrere Millionen Follower, alleine Maria Ziffy zählt 2,6 Millionen. Als Special Guest fungiert darüber hinaus "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner, die in den vergangenen Jahren in der jungen Zielgruppe durch ihre Vorstellung der Jugendwörter des Jahres zu einem gewissen Kultstatus reifte.

In "Fake Train" müssen die Gäste in mehreren Spielen ihr Wissen zum Thema Desinformation und Fake News unter Beweis stellen. "Das Format ist mir wichtig, da den Leuten nichts auferzwungen wird, sondern wir durch Spiele und sehr viel Spaß noch Unterhaltung schaffen konnten, die die Leute auch informiert und auf die Wahlen aufmerksam macht", sagt Maria Ziffy. Und Levi Penell erklärt: "Fake Train schafft es, gleichzeitig Medienkompetenz zu vermitteln und zu unterhalten. Der Dreh hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. Sehr unterhaltsame Gäste, sehr gute Stimmung und gerade durch das ungewöhnliche Setting im Zug ganz großes Kino."