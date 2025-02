am 10.02.2025 - 13:53 Uhr

"Wir haben heute gute Nachrichten für Sky-Kunden, für Sky-Mitarbeiter und alle Fußballfans." Das hat Sky-Deutschland-CEO Barny Mills im Dezember im großen DWDL.de-Interview gesagt, nachdem klar war, dass Sky auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Partner der Bundesliga bleiben wird. Mills sagte auch, dass sich die finanzielle Performance des Unternehmens stetig verbessere, man sei den eigenen Zielen "weit voraus". Der Manager sprach von "finanziellem und strategischem Spielraum".

Zwei Monate später hat der Pay-TV-Sender jetzt einen Stellenabbau angekündigt - und das ausgerechnet im Bereich Sport. Wie die Kollegen von "Digitalfernsehen" berichten, trennt sich Sky von einer im niedrigen, zweistelligen Bereich liegenden Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. On Air dürfte davon aber nicht viel zu sehen sein - im Gegenteil, hier setzt man auf Kontinuität. Zuletzt hatte man etwa mit Wolff Fuss verlängert (DWDL.de berichtete).

Sky bestätigt gegenüber "Digitalfernsehen" den Stellenabbau, ohne dabei die genaue Anzahl der betroffenen Personen zu nennen. Ein Sprecher erklärt: "Wie jedes Wirtschaftsunternehmen schauen auch wir uns regelmäßig unsere Strukturen und Prozesse an, um sicherzustellen, dass wir optimal in einem dynamischen Marktumfeld aufgestellt sind. Aktuell haben wir einige Arbeitsabläufe im Sport optimiert, um weiterhin schnell und effektiv agieren zu können und so für unsere Kunden den besten Sport auf den Bildschirm zu bringen. Infolgedessen werden wir eine geringe Zahl von Mitarbeitenden nicht weiter beschäftigen können."

Die jüngste Ausschreibung der Bundesligarechte galt als wegweisend, vor allem für Sky. Hier war lange Zeit unklar, wie tief Konzernmutter Comcast die deutsche Tochter in die Taschen greifen lassen würde. Hätte der Sender umfassend Rechte verloren, wäre wohl erneut eine Debatte um die Zukunft von Sky Deutschland entbrannt. So bleibt man aber bis 2029 ein wesentlicher Partner der DFL - künftig zwar ohne die legendäre Samstags-Konferenz, dafür aber mit den Einzelspielen freitags und samstags. Und auch die 2. Liga ist in weiten Teilen exklusiv bei Sky zu sehen (DWDL.de berichtete). Dass man ausgerechnet jetzt im Sport-Bereich Stellen abbaut, kommt angesichts dieser Ausgangssituation überraschend.