Die Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" wird auch künftig bei ARD und ZDF zu sehen sein. Wie jetzt bekannt wurde, haben der Südwestrundfunk (SWR), das ZDF und die beteiligte Fastnachtskorporationen MCV, MCC, GCV und KCK eine Fortführung vereinbart. Der neue Vertrag, der 2026 in Kraft tritt, hat demnach eine Laufzeit von vier Jahren - zuzüglich einer zweijährigen Option. Demnach werden ARD und ZDF die Sitzung wie gehabt im jährlichen Wechsel am Freitag vor Fastnacht aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz übertragen.

Rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten in den vergangenen Jahren eingeschaltet und machten "Mainz bleibt Mainz" damit zur meistgesehenen Karnevalssitzung im deutschen Fernsehen. Sie ist zugleich die traditionsreichste: In diesem Jahr feiert der Klassiker sein 70-jähriges Jubiläum. Die Vereine zeigten sich entsprechend zufrieden dem neuen TV-Vertrag. "Mit dieser Vertragsverlängerung erhalten wir Planungssicherheit und können uns nun ganz konkret auf die Aufgabe konzentrieren, auch in den kommenden Jahren eine Sitzung auf die Beine zu stellen, die bundesweit überzeugt", erklärten die Präsidenten der vier Mainzer Gesellschaften. "Mit der Vertragsverlängerung haben wir auch mittel- bis langfristig die Perspektive, auf der Basis einer konzentrierten Nachwuchsarbeit, die Zukunft der Mainzer Saalfastnacht anzugehen. Das Zugpferd Fernsehsitzung spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle."

"'Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht' ist und bleibt der Klassiker unter den TV-Sitzungen zur närrischen Zeit", sagte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. "Die Fernsehfastnacht aus Mainz hat eine besondere Qualität: Der Mix aus Kokolores und politisch-literarischen Vorträgen begeistert seit Jahrzehnten. Umso mehr freuen wir uns, die bewährte Zusammenarbeit mit den vier Vereinen und dem SWR fortsetzen zu können."

Ähnlich äußerte sich auch SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler: "'Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht' verbindet Menschen und Generationen, steht für Brauchtum und regionale Identität und wird mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht. Die Mutter aller Fernsehsitzungen ist auch nach 70 Jahren so munter wie eh und je - und bleibt für uns im SWR nicht nur Teil unseres regionalen Auftrags, sondern ein Herzensanliegen."