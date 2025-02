Das hat das deutsche Fernsehen schon länger nicht mehr erlebt: Nur wenige Stunden vor einem in der Branche mit viel Neugier erwarteten TV-Fernduell zwischen Sebastian Pufpaffs „TV total“ bei ProSieben und Stefan Raabs „Du gewinnst hier nicht die Million“-Premiere auf RTL kommt alles anders als gedacht. ProSieben setzt am heutigen Abend um 20.15 Uhr kurzfristig auf Hollywood und zeigt Tom Cruise in der Free-TV-Premiere von „Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“.

Damit wird es also nicht zum erwarteten Duell von Stefan Raab und Sebastian Pufpaff kommen - nicht einmal heute Abend, wo so kurzfristig um 20.15 Uhr manche Zuschauer bei ProSieben verwundert sein dürften, wenn kein „TV total“ läuft. Zu groß offenbar die Sorge, dass bei einem einmaligen Duell das Image des ewigen Verlierers hängen bleibt. Kommenden Dienstag programmiert ProSieben hinter Pufpaff dann übrigens die Doku „Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt“ mit Katrin Bauerfeind und ab dem 25. Februar läuft dann „Fake News - Alles erstunken und erlogen“ mit Linda Zervakis dienstags um 21.20 Uhr.

Es ist jedoch eine Kehrtwende binnen weniger Tage. In einem am erst am letzten Wochenende erschienenen Interview mit den RND wurde ProSieben-Chef Hiller gefragt, ob er sich sorge, dass das Publikum bei dem bevorstehenden Duell von Raab gegen Pufpaff den Sender wechseln könnte. Seine Antwort: „Die Marke ‚TV total‘ und Puffi sind ein perfektes Match – und das Original, das auf ProSieben läuft. Angst ist kein guter Berater, gerade bei Entscheidungen. Wir haben die Freiheit, über unser eigenes Programm zu entscheiden. Ich bin da ganz positiv.“

Einerseits ist die kurzfristige Flucht vor Raabs Free-TV-Premiere also nicht zu leugnen, andererseits geht ProSieben damit auch zum Angriff über: Ab kommender Woche tritt am Mittwochabend also Heidi Klum gegen Stefan Raab an - und wenn Ende März die doppelte Dosis „Germany’s Next Topmodel“ pro Woche durch ist, wird Raab am Mittwochabend neue Gegner bekommen: Nach DWDL.de-Informationen geht künftig auch „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mittwochs gegen "Du gewinnst hier nicht die Million" ins Rennen.