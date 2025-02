am 12.02.2025 - 16:46 Uhr

Ein Jahr nach der Ausstrahlung der ersten Staffel arbeitet die ARD an einer Fortsetzung von "Oderbruch". Wie jetzt bekannt wurde, finden derzeit in Deutschland und Spanien die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Mystery-Thrillerserie von Arend Remmers, Adolfo J. Kolmerer und Christian Alvart statt, die von Syrreal Entertainment im Auftrag von ARD Degeto Film und SWR für die Mediathek produziert wird.

Die erste Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr nach Angaben der ARD 11,7 Millionen Aufrufe. "Oderbruch" war damit 2024 die erfolgreichste Serie der Mediathek - ein Erfolg, an den man nun gerne anknüpfen würde. "Das sind fantastische Nachrichten für alle 'Oderbruch'-Fans und diejenigen, die es werden wollen: Unsere Erfolgs-Mystery-Serie geht weiter", so Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander. "Nach fast zwölf Millionen Abrufen in der ARD-Mediathek wird die Geschichte von Maggie und Kai weiter erzählt - noch mysteriöser, noch unheimlicher, noch blutiger."

Karoline Schuch, Lucas Gregorowicz und Julius Gause stehen für die zweite Staffel noch bis Ende März auf Gran Canaria vor der Kamera. In weitere Rollen sind Sabin Tambrea, Emily Kusche und Martin Feifel neu dabei. Inhaltlich knüpft die Serie mit einigem zeitlichen Abstand an die Geschehnisse der ersten Staffel an: Seitdem Serienmorde ungesehenen Ausmaßes das Oderbruch erschütterten, wurde Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) von der Polizei entlassen, aber der ungelöste Fall lässt ihn nicht los. Er setzt daraufhin die Ermittlungen auf eigene Faust fort.

Produzenten der Serie sind Siegfried Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart. Regie führt Adolfo J. Kolmerer nach den Drehbüchern von Arend Remmers.