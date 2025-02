Bereits seit dem vergangenen Sommer ist klar, dass die btf unter dem Titel "Späti" eine Comedyserie für ZDFneo produziert. Nun hat der Spartensender ein Startdatum in Aussicht gestellt. Die acht Folgen stehen demnach ab dem 28. März zum Abruf in der ZDF-Mediathek bereit. Die lineare Ausstrahlung bei ZDFneo erfolgt ab dem 8. April immer dienstags ab 21:45 Uhr, wobei pro Woche zwei Episoden zu sehen sein werden.

Die Serie entstand nach einer Idee von Martin Waldmann und Wilson Gonzalez, wobei letzterer auch die Hauptrolle Fred verkörpert. Für ihn ist der Späti wie ein zweites Zuhause geworden. Doch als der Besitzer kurzfristig in die Türkei reisen muss, dessen Tochter Aylin sich aber auf die Schule konzentrieren soll, steht Freds zweites Wohnzimmer auf dem Spiel – und Fred weiß, dass er handeln muss. Wie schwer kann es schon sein, ein paar Tage hinter der Späti-Theke zu stehen? Doch die plötzliche Verantwortung bringt ihn schnell an seine Grenzen.

Fred kann jede Hilfe gebrauchen, denn nicht nur die verschiedensten Stammkunden und skurrilsten Späti-Gäste stehen bei ihm auf der Matte, sondern auch Hausbesitzerin Frau Gröner, der jedes Mittel recht ist, um den Späti aus dem Haus zu bekommen. Neben Wilson Gonzalez gehören auch Gülseren Erkut, Alexander Finkenwirth, Falilou Seck und Isabell Polak zum Stamm-Ensemble.

In Gastrollen sind darüber hinaus auch noch Bill Kaulitz (der demnächst auch die Hauptrolle in einer neuen ZDF-Serie übernimmt), Nikeata Thompson, Sophie Passmann, Julia Knörnschild, Conny from the Block, Casa Carlo, Marc Hosemann, Frank Künster, Timur Gabriel, Martin Schüler, Vanessa Loibl, Kiara Hollatko, Alli Neumann, Maximilian Mundt, Fred Rabe, Lisa Vicari, Jasna Fritzi Bauer, Ines Anioli, Leila Lowfire, Niklas und David sowie Ski Aggu zu sehen. Regie führen Marleen Valien (Folge 1 bis 4) und Max Rainer (Folge 5 bis 8). Die Drehbücher stammen von Patrick Stenzel, Marleen Valien, Mathis van den Berg, Max Rauer, Biko Erki, Kilian Lieb, Max Rainer und Sebastian Huber.