Am Freitag kommender Woche wird in Berlin die DAfFNE, der Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, verliehen wird. Die Ehrenauszeichnung für das Lebenswerk geht dann an Senta Berger und ihren verstorbenen Ehemann Michael Verhoeven. Die Auszeichnung sei "nicht nur eine Anerkennung ihrer individuellen Leistungen, sondern auch ein Zeichen für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und Förderung des deutschen Fernsehens", teilte die Akademie am Donnerstag mit.

"Die Ehrenauszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen ist eine verdiente Anerkennung für das Lebenswerk von Senta Berger und Michael Verhoeven – als Einzelpersonen, wie als Paar", sagte der DAfF-Vorstand. "Sie würdigt nicht nur ihre künstlerischen Errungenschaften, sondern auch ihr Engagement für die Branche und ihre Rolle als Vorbilder für kommende Generationen von Fernsehschaffenden. Ihre Leidenschaft für das Medium und ihr unermüdlicher Einsatz für Qualität und Innovation im Film- und Fernsehbereich haben sie zu wichtigen Stimmen der deutschen Kulturlandschaft gemacht."

Senta Berger über die Ehrung: "Ich freue mich über die Anerkennung unserer Arbeiten sehr. Um so mehr, da sie von Kolleginnen und Kollegen unseres Metiers kommt. Danke der Akademie. Es ist bitter, dass ich nicht sagen kann: Wir danken Ihnen!"

Berger hat in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt Mit ihren Rollen in Produktionen wie "Kir Royal" und "Die schnelle Gerdi" - unter der Regie von Michael Verhoeven - avancierte sie zum Publikumsliebling. Verhoeven hat indes nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent und Schauspieler ein bedeutendes Erbe hinterlassen. Er wurde mit Filmen wie "Die weiße Rose", "Das schreckliche Mädchen" oder "Mutters Courage" auch international erfolgreich. Im April 2024 war Verhoeven im Alter von 85 Jahren gestorben.