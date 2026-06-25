Im Rahmen des Annecy International Animation Film Festival haben die Serienschöpfer Dan Harmon und James Siciliano, die auch als Executive Producer bei "Rick and Morty" fungieren, gemeinsam mit Schauspieler Keith David den Starttermin der neuen Spin-Off-Serie "President Curtis" verkündet. Los geht's hierzulande am 27. Juli - also am gleichen Tag, an dem auch das Finale der neunten Staffel von "Rick & Morty" veröffentlicht wird. Beide Serien laufen hierzulande bei HBO Max.

Die Serie begleitet Präsident Andre Curtis und sein schräges Team bei Einsätzen, auf die Rick Sanchez schlicht keine Lust hätte – von interdimensionaler Diplomatie über paranormale Ermittlungen bis hin zur Erklärung von unerklärlichen Phänomenen. Angesiedelt im "Rick and Morty"-Universum sind in "President Curtis" im Originalton neben Keith David auch Stephanie Beatriz ("Twisted Metal") und Jim Rash ("Community") zu hören. Dan Harmon und James Siciliano fungieren bei „President Curtis“ erneut als Executive Producer, gemeinsam mit Danielle Uhlarik, Monica Mitchell und Steve Levy.