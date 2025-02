Rund 30 Jahre ist es nun her, dass "Kommissar Rex" erstmals in Sat.1 und im ORF ermittelte, rund 20 Jahre, dass Sat.1 dieses Kapitel schloss. Doch nun nun halten die beiden Sender die Zeit reif für eine gemeinsame Neuauflage. Über entsprechende Pläne hatte Produzent Oliver Auspitz von der Wiener MR-Film schon im Herbst gegenüber dem "Kurier" gesprochen, bei Sat.1 wollte man damals aber noch nicht bestätigen, dass man wieder mit an Bord ist.

In einer Mitteilung des ORF heißt es nun aber konkret, dass man die Neuauflage wieder in Zusammenarbeit mit Sat.1 produzieren wird - und dass die Dreharbeiten dafür auch schon vor der Tür stehen. Noch im Frühjahr sollen diese in Wien stattfinden. Entstehen sollen zunächst sechs Folgen in Spielfilmlänge - womit man auf den allgemeinen Trend weg von einstündigen Serien hin zu Film-Reihen aufspringt.

Klar ist zudem nun auch die Besetzung der menschlichen Hauptrollen: Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher übernehmen im fiktiven Wiener Morddezernat die Rollen von Kommissar Max Steiner und Inspektor Felix Burger. Beide sind aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen bekannt: Brückner etwa spielte mehrere Jahre den "Tatort"-Kommissar Franz Kappl, war in "Schwarzach 23" ebenso zu sehen wie in "Oktoberfest 1900". Seebacher war unter anderem mehrere Staffeln lang in einer Hauptrolle bei den "Bergrettern" zu sehen.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "Sat.1 legt die Wurstsemmeln bereit für unsere beste Schnüffelnase. 'Kommissar Rex' kommt zurück. Und weil wir vom beliebtesten TV-Polizeihund der Welt nicht genug bekommen können, zeigt Sat.1 die neuen Folgen in Spielfilmlänge." ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Kommissar Rex kehrt heim - nach Wien und in den ORF. Gemeinsam mit Sat.1 und MR-Film setzen wir die Erfolgsgeschichte fort und schicken den ‚Schnüffler‘ der Nation wieder auf Verbrecherjagd. Ich freue mich auf spannende Fälle, viel Lokalkolorit und beste Unterhaltung für unser Publikum."

Produzent Oliver Auspitz erläuterte zur inhaltlichen Ausrichtung schon im Herbst im "Kurier": "Es wird ein neuer ,Rex’ sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll, als spätere österreichische Stars wie Tobias Moretti, Karl Markovics oder Wolf Bachofner die Menschen vor den Schirm versammelt haben." Geplant seien "Lite-Crime-Geschichten, die ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren vermitteln."