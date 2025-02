am 18.02.2025 - 11:01 Uhr

Frank Buschmann bleibt auch weiterhin für Sky im Einsatz. Wie der Pay-TV-Sender am Dienstag mitteilte, wird der 60-Jährige auch in den kommenden Jahren die Bundesliga bei Sky Sport kommentieren. Die Länge der neuen Vertragslaufzeit nannte Sky allerdings nicht.

© Sky Alexander Rösner

Buschmann selbst erklärte: "Ich habe es bereits Ende letzten Jahres gesagt: Wenn man Spaß und Freude an etwas hat, warum sollte man dann damit aufhören? Und ich habe einfach noch zu viel Lust auf die Bundesliga und darauf, regelmäßig über Fußball zu reden. Die Reise geht weiter und ich freue mich auf die kommenden Jahre bei Sky Sport."

Für Sky ist Frank Buschmann bereits seit 2017 tätig. Für die Konferenz, in der er seither regelmäßig im Einsatz ist, wird er künftig aber nicht mehr kommentieren, schließlich wandern deren Rechte ab der nächsten Saison zu DAZN. Stattdessen überträgt Sky künftig wieder jedoch das Freitagsspiel - ein möglicher Einsatzort also für Buschmann, der indes auch weiterhin montags in der "Glanzparade" bei Sky zu sehen sein wird.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Sky auch den Vertrag mit Kommentator Wolff Fuss bis 2029 verlängert hat. Darüber hinaus wird Fuss künftig auch bei RTL am Mirkrofon sitzen und neben der Europa League und der Conference League auch die DFB-Länderspiele kommentieren (DWDL.de berichtete).