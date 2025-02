Etwas mehr als zwei Jahre ließ HBO das Publikum auf die Fortsetzung der Serien-Adaption des Videospiels "The Last of Us" warten, am 13. April startet nun die zweite Staffel, die mit sieben Folgen etwas kürzer ausfällt als die neun Episoden umfassende erste Staffel. Nur einen Tag später hat das Warten dann auch hierzulande ein Ende: Sky und Wow zeigen die neuen Folgen ab dem 14. April - sowohl auf Abruf als auch linear auf Sky Atlantic.

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an. Die Vergangenheit holt Joel und Ellie darin wieder ein. Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten.

In der neuen Staffel kehren unter anderem Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zum Cast von "The Last of Us" zurück. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellerinnen und Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O'Hara hat in der neuen Staffel einen Gastauftritt.

"The Last of Us" entpuppte sich für HBO nicht nur als großer Quotenerfolg - es war der zweiterfolgreichste Start seit 2010 nach dem "Game of Thrones"-Spinoff "House of the Dragon". Die Serie heimste auch satte 24 Nominierungen bei den Primetime Emmys ein, wovon die Serie auch acht in eine Auszeichnung umwandeln konnte. Die Serie basiert auf dem Videospiel-Franchise, das von Naughty Dog für die PlayStation-Konsole entwickelt wurde. Als Autoren und Executive Producer der Serienadaption zeichnen Craig Mazin und Neil Druckmann verantwortlich.