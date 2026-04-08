"Deutschland sucht den Superstar" hat sich am Dienstag ein ganzes Stück besser geschlagen als beim Staffel-Auftakt am vorigen Samstag. Durchschnittlich 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ab 20:15 Uhr ein - das waren über 200.000 mehr als vor wenigen Tagen und sorgte schon beim Gesamtpublikum für einen guten Marktanteil von 9,5 Prozent.

In der Zielgruppe ging es ebenfalls klar nach oben: Nachdem die erste Folge zuletzt noch knapp weniger als zwölf Prozent Marktanteil erzielte, sorgten diesmal 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für 13,5 Prozent - ein überzeugendender Wert für den Kölner Sender, der damit in der Primetime als Marktführer hervorging. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Show ebenfalls 13,5 Prozent. Auch das reichte, um sich an die Spitze zu setzen.

Im weiteren Verlauf des Abends überzeugte schließlich noch "Extra" mit 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - und erzielte in der klassischen Zielgruppe mit 13,4 Prozent den besten Marktanteil seit Februar vergangenen Jahres. Das "Nachtjournal" sorgte um Mitternacht zudem noch für 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Starke Quoten gab's zudem am Vorabend, wo "RTL aktuell" mit zunächst 19,7 Prozent Marktanteil überzeugte, ehe die beiden Soaps "Alles was zählt" und "GZSZ" mit Werten von 14,3 und 14,1 Prozent überzeugten. Für "AWZ" war es sogar der beste Marktanteil des Jahres.

Die Tagesmarktführerschaft war RTL dadurch nicht zu nehmen: Mit durchschnittlich 11,1 Prozent lagen die Kölner bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich vor der Konkurrenz. Zum Vergleich: ProSieben kam auf 7,2 Prozent, Sat.1 auf 6,7 Prozent. Vox wiederum schaffte nur 6,0 Prozent, konnte um 20:15 Uhr mit den kurzfristigen "Hot oder Schrott"-Wiederholungen anstelle der "Heino"-Doku aber Schlimmeres verhindern. Zwei Folgen des Formats erzielten Marktanteile von 5,6 und 6,2 Prozent, nachdem Heino vor einer Woche nur rund die Hälfte schaffte.

Sehr zufrieden kann man derweil bei RTLzwei sein, wo "Armes Deutschland" zunächst auf 6,2 Prozent Marktanteil kam, ehe "Hartz Rot Gold" mit 6,3 Prozent überzeugte. Und auch am Vorabend lief es für die Sozial-Dokus des Senders richtig gut: Ab 17:09 Uhr schoss der Marktanteil von "Hartz Rot Gold" auf starke 10,7 Prozent in der Zielgruppe nach oben. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" überzeugte direkt danach noch mit 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;