Nach drei Vorentscheidshows bei RTL wird das Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" am kommenden Samstag im Ersten über die Bühne gehen. Elton, der in den bisherigen Shows neben Stefan Raab und Yvonne Catterfeld als festes Mitglied der Jury fungierte, wird dann allerdings nicht dabei sein. Er könne "wegen eines privaten Termins" nicht auf dem Jury-Podium sitzen, teilte der NDR am Dienstag mit, ohne weitere Details zu nennen.

Stattdessen stoßen Conchita Wurst und Nico Santos zur Jury um Raab und Catterfeld dazu. Ihnen wird übrigens auch im Finale eine Aufgabe zuteil: Von den neun Acts, die es ins Finale geschafft haben, wird die Jury nämlich noch einmal vier Acts aussieben - das war bislang noch nicht bekannt. Erst unter den verbliebenen fünf Acts entscheidet schließlich alleine das Publikum, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Basel fahren wird. Abgestimmt werden kann nicht nur per Anruf und SMS, sondern auch durch ein Online-Voting.

Im Finale treten Moss Kena, Julika, Benjamin Braatz, Cobsy, Abor & Tynna, Feuerschwanz; Leonora, Lyza und The Great Leslie gegeneinander an. Sie werden neben einem Coversong auch ihren Titel präsentieren, mit dem sie beim Eurovision Song Contest antreten würden.

Aus Quotensicht düfte das Finale von "Chefsache ESC 2025" für die ARD indes ein Selbstläufer werden - vor allem in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, in der die Show zuletzt bei RTL bis zu 21,6 Prozent Marktanteil eingefahren hatte. Bei RTL bejubelte man nach der ersten Ausgabe die beste Quote für den deutschen ESC-Vorentscheid seit 20 Jahren. Mit dem Comeback von Stefan Raab ist es somit also gelungen, eine zusätzliche Aufmerksamkeit auf den Vorentscheid zu lenken, der in den vergangenen Jahren bei der ARD nur am späten Abend gesendet wurde.