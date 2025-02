Jan Hartmann wird künftig in der Sat.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" zu sehen sein, das hat der Sender jetzt zum Drehstart der neuen Folgen angekündigt. Der Schauspieler verkörpert die Figur Dr. Mark Engelhardt, einen neuen Arzt, der mit seiner charismatischen Art für Aufregung in der Klinik sorgt. Mit seiner entschlossenen und selbstbewussten Art stellt er nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die bestehende Beziehung von Lea (Sina Valeska Jung) und Erik (Daniel Buder).

Hartmann stand in seiner Karriere bereits für viele tägliche Serien vor der Kamera, unter anderem für "GZSZ", "Verbotene Liebe", "Rote Rosen", "Alisa - Folge deinem Herzen" oder auch "Herzflimmern – Die Klinik am See" und "Sturm der Liebe". Darüber hinaus ist er seit einigen Jahren im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" des ZDF zu sehen.

Bereits bekannt war, dass Sat.1 bei der ndF Hamburg deutlich mehr Folgen bestellt hat als noch zum ersten Durchlauf. Waren es damals 81 Episoden, so umfasst Staffel zwei sogar 126 Folgen. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus sagt: "Linear und digital erfolgreich. Mit unserer Vorabendserie ,Die Spreewaldklinik' haben wir erneut ein starkes Zusammenspiel zwischen Sat.1 und Joyn geschafft. Ich freue mich, dass wir 2025, mit noch mehr Folgen weitermachen. Der Spreewald bleibt ein wahrer Sehnsuchtsort für eine starke Vorabendserie."

Linear war die erste Staffel allerdings kein sonderlich großer Erfolg. In Summe kam die Serie nach vorläufig gewichteten Quoten auf nur etwas mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,5 Prozent. Durch die endgültige Gewichtung stieg die Reichweite zwar teilweise noch deutlich an, die Marktanteile blieben trotzdem unter dem Senderschnitt hängen. Nach Sat.1-Angaben ist die Serie bei Joyn ein Erfolg.

Inhaltlich geht es in Staffel zwei so weiter: Der geheimnisvolle Brief von Lea (Sina Valeska Jung) stellt das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) komplett auf den Kopf. Sie entscheidet sich auf Distanz zu Lea zu gehen, was für sie sehr schwierig ist. Doch das ist nicht das Einzige, was Lea Kopfschmerzen bereitet: Das plötzliche Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) fordert ihre noch frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) heraus. Außerdem sorgt der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Jan Hartmann) für Aufregung in der Klinik.