Kurz vor Weihnachten 2024 ist die eigentlich letzte Folge der "Steel Buddies" bei DMAX zu sehen gewesen. Michael Manousakis und sein Team wechselten bekanntlich zu Kabel Eins, wo im Herbst auch schon eine erste Staffel von "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" sehr erfolgreich gelaufen ist. Doch zum Ende des Originals hatte DMAX eine Überraschung parat - und kündigte für 2025 noch eine Sonderstaffel der "Steel Buddies" an. Und nun ist auch klar, was damit gemeint ist.

Tatsächlich holt man Michael Manousakis noch einmal zurück und wird insgesamt sechs neue Folgen von "Steel Buddies – Projekt Panther" ab dem 22. April immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Nachdem es zunächst nach einem endgültigen Abgang der "Steel Buddies" zu Kabel Eins aussah, ist das nun ein echter Coup für den Männersender aus dem Hause WarnerBros. Discovery. Produziert wird die Sonderstaffel, wie schon das Original, von Spin TV.

Inhaltlich begibt sich Manousakis in "Steel Buddies – Projekt Panther" auf die Suche nach einem Weltkriegspanzer. Zusammen mit Matthias Keszycki, Geschäftsfreund und Sammler von militärischer Ausrüstung, will er einen deutschen Panther-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg aus einem Fluss in Polen bergen. Von dem Panzer wurden einst 6.000 Stück in Deutschland hergestellt, nach dem Ende des Kriegs war auch das Aus des Panzers besiegelt. Erhaltene Exemplare sind rar.

Manousakis reist also mit einer kleinen "Steel Buddies"-Delegation zur Stelle, um per XXL-Metalldetektor einen ersten Beweis zu finden, dass sich der Panzer auch tatsächlich an besagter Stelle befinden könnte. Doch mittlerweile hat sich der Flusslauf geändert und sich eine Landzunge gebildet. Ob und wenn ja die Männer den Panzer bergen können, sehen Zuschauerinnen und Zuschauer ab April. Übrigens: Bei Kabel Eins wird Michael Manousakis 2025 ebenfalls zu sehen sein, eine Fortsetzung von "Morlock Motors" ist längst beschlossene Sache.