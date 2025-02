Das ZDF arbeitet aktuell mit dem österreichischen Privatsender ServusTV zusammen, um gemeinsam einen sogenannten Weihnachts-Krimi umzusetzen. Die Dreharbeiten an dem Film mit dem Titel "Dahlmanns letzte Bescherung" haben bereits vor einigen Tagen in Niederösterreich begonnen. Die Besetzung ist hochkarätig: Für die Ko-Produktion stehen unter anderem Heino Ferch, Anja Kling, Jürgen Vogel, Christopher Schärf, Noëmi Krausz und Dominic Marcus Singer vor der Kamera.

Und so beschreiben die Sender den Film inhaltlich: Alfons Dahlmann (Thomas Thieme), erfolgreicher Unternehmer und Gründer der Fleisch- und Wurstwarenfabrik Dahlmann, lädt seine drei erwachsenen Kinder Leander (Heino Ferch), Therese (Anja Kling) und Jochen (Jürgen Vogel) samt Anhang über die Weihnachtsfeiertage in sein Jagdschloss in den Bergen ein. Zur Überraschung aller steht auch Alfons' ärgster Konkurrent, Leonard Windemeyer (Christopher Schärf), auf der Gästeliste. Alfons verkündet den Anwesenden, dass er sich zum Jahresende aus der Firma zurückziehen und am nächsten Tag seine Nachfolge bekannt geben wird.

Doch bevor er das Geheimnis lüften kann, wird Alfons tot in seinem verwüsteten Arbeitszimmer aufgefunden – ein Messer im Rücken. Die jungen Polizisten Greta (Noëmi Krausz) und Oliver (Dominic Marcus Singer) übernehmen die Ermittlungen. Nach und nach offenbaren sich verborgene Spannungen und Konflikte. Während die Familie sich gegenseitig zerfleischt, ist eines klar: Niemand kann mehr sicher sein, was in der Nacht wirklich geschah. In weiteren Rollen sind auch Ulrike C. Tscharre, Maja Bons, Carol Schuler, Margarita Broich, Walter Kreye und Adele Neuhauser (Sprechrolle) zu sehen bzw. hören.

Isabel Braak inszeniert das Drehbuch von Magnus Vattrodt. Der Film wird produziert von Studio Zentral (Produzent: Lasse Scharpen, Producerin: Xenia Richter) und Graf Filmproduktion GmbH (Produzentin: Livia Graf-Bechler, Produzent: Klaus Graf). Gefördert wurde die Produktion von FISA+ und Film in Austria (ABA). Die Redaktion haben Frank Zervos und Petra Tilger (ZDF) sowie Frank Holderied und Robert Feitzinger (ServusTV).