Über die genauen Abrufzahlen von Inhalten auf Streamingdiensten gibt es nach wie vor wenig bis keine Informationen - vor allem nicht, wenn es um Apple TV+ geht. Im Falle von "Where's Wanda?" scheint das Interesse aber durchaus hoch gewesen zu sein. Wie der Dienst jetzt nämlich bestätigt hat, schickt man die erste eigenproduzierte Serie aus Deutschland in eine zweite Staffel. Diese soll acht Folgen umfassen und wird erneut von UFA Fiction produziert.

Für die Fortsetzung der Komödie kehren Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda und Leo Simon in den Hauptrollen zurück. In der ersten Staffel spielten Stein und Makatsch das Ehepaar Klatt, das verzweifelt nach ihrer seit Monaten verschwundenen Tochter Wanda suchte. Und weil die Polizei bei der Suche nicht weiter kam, nahmen sie das einfach selbst in die Hand und überwachten so quasi die halbe Nachbarschaft.

In der zweiten Staffel ist zunächst so etwas wie Normalität ins Leben der Eheleute eingekehrt, doch plötzlich wird ihre Tochter Wanda (Lea Drinda) mit einer Leiche ertappt – scheinbar auf frischer Tat. Um ihre Unschuld zu beweisen und sie nicht erneut zu verlieren, stürzen sich die Klatts in die Suche nach dem wahren Täter. Doch ihre Ermittlungen führen sie tief in die kriminelle Unterwelt ihrer scheinbar verschlafenen Vorstadt. Oliver Lansley zeichnet erneut als Headwriter für die neuen Folgen verantwortlich.

Weitere Informationen zur Fortsetzung hat Apple TV+ noch nicht bekanntgegeben. Regie bei der ersten Staffel führten Christian Ditter, Tobi Baumann und Facundo Scalerandi. Oliver Lansley fungierte zudem als Creator, Autor und Executive Producer. Produzentin und Produzent waren Nataly Kudiabor und Sebastian Werninger.