Überraschender Wechsel in der Führung von Axel Springers Premium-Gruppe, die sowohl Welt und Business Insider als auch Politico umfasst. Peter Würtenberger, der die Gruppe seit ihrer Gründung Ende des vergangenen Jahres geführt hatte, gibt die Leitung ab. Würtenberger begründete das in einem internen Schreiben mit gesundheitlichen Gründen.

"Die letzten zwei Monate waren, wie Ihr wisst, gesundheitlich für mich sehr herausfordernd. Drei aufeinanderfolgende Erkrankungen haben mir gezeigt, dass ich mir nun genügend Zeit nehmen muss, um wieder ganz gesund zu werden", schreibt er in einer Mail an die Belegschaft, aus der unter anderem "Horizont" zitiert. Aus dem Schreiben geht hervor, dass er die Entscheidung nach ärztlichem Rat getroffen hat.

Eine Nachfolgeregelung gibt es bereits. Demnach soll Springer-COO Claudius Senst ab dem 1. März zusätzlich auch die Führung der Premium-Gruppe übernehmen. Dabei soll er auch eng mit dem bestehenden Team der Sparte zusammenarbeiten, etwa mit Linette Inderbiethen (COO) und Jakob Wais (CCO). Würtenberger selbst schreibt in der Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch, er freue sich darauf, sich "hoffentlich bald wieder bei bester Gesundheit in einer anderen Funktion bei Axel Springer einbringen zu können". Peter Würtenberger steht seit mehr als 20 Jahren in den Diensten des Unternehmens.

In der sogenannten Premium-Gruppe hat Springer die drei genannten Marken zwar vereint, sie alle sind publizistisch aber nach wie vor eigenständig. Zugleich fungieren die Marken seit einigen Monaten als Kompetenzcenter für die ganze Gruppe, sollen ihre Stärken also auch bei den anderen Publikationen stärker einbringen.