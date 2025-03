Die Produktionsallianz hat Details zum Deutschen Entertainment Award 2025 bekannt gegeben. Die Verleihung findet demnach am 5. Juni in Köln statt, ab sofort und noch bis zum 28. März können Produktionsunternehmen Formate und Köpfe aus dem Bereich Unterhaltung für eine Auszeichnung vorschlagen. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Best Development, Best Adaptation und VFF Best Talent. 2025 kommt zudem ein weiterer Preis hinzu.

© Film- und Medienstiftung NRW

In der Kategorie Best Development wird die beste deutsche Eigenentwicklung ausgezeichnet, die Kategorie Best Adaptation prämiert die beste Adaption eines internationalen Formats für den deutschen Markt. Und der VFF Best Talent Award geht an das beste Talent im Bereich non-fiktionale Unterhaltung. Über die Vergabe der Preise entscheidet das zehnköpfige Gremium unter Vorsitz von Rolf Hellgardt (Prime Productions). Weitere Mitglieder sind aktuell Ute Biernat (UFA Show & Factual), Axel Kühn (Tresor TV Produktions), Bob Heinemann (Watch Lola), Veronika Geier (Content Laden), Anna-Chiara Gronau (Kimmig Entertainment), Hamad Firdousi (Brainpool TV) sowie Franziska Koch (SEO Entertainment) als Gewinnerin des VFF Best Talent Awards 2024.

Im vergangenen Jahr räumten die ZDF-Langzeitdoku "Buchstäblich leben! Meine Reise zum Lesen und Schreiben" (Best Adaption, Endemol Shine Germany) und die von Story House produzierte "miese McPlant-Show" aus der "Besseresser"-Reihe mit Sebastian Lege (Best Development) beim Entertainment Award ab. Als beste Talente wurden Friedel Bühler und Franziska Koch geehrt (DWDL.de berichtete).