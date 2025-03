Ob es wohl auch der smarteste Deal ist, den er in seinem Leben gemacht hat? Keine Reaktion dazu von Henrik Pabst. Der Chief Content Officer spricht über die Programmstrategie der ProSiebenSat.1 Media SE - und dazu gehört in den kommenden Jahren weiterhin das prominenteste TV-Duo des Landes seit Marianne & Michael. P7S1 hat die Verträge mit Joko & Klaas um gleich fünf Jahre verlängert, kündigt der Inhalte-Chef im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de an. Pabst: „Die langfristige Vertragsverlängerung mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ist ein wichtiges Signal für die Zukunft von Joyn und ProSieben.“

Seit 2011 sind die beiden vor der Kamera, aber auch mit ihrer Produktionsfirma Florida TV bzw. Florida Entertainment für ProSieben durch eine enorme Vielzahl an Formaten strategisches Rückgrat und neben Heidi Klum das wichtigste Aushängeschild des Unterhaltungsprogramms geworden. Mit „Joko & Klaas gegen ProSieben“ bzw. den daraus entstandenen Primetime-Überraschungen bei „Joko & Klaas Live“ prägt das Duo über den Spaß hinaus auch das Image des Senders in Fragen von Haltung und Verantwortung. Bei so viel outgesourcter Kreativität hätte es sich ProSiebenSat.1 nicht erlauben können, die beiden Fernsehmacher zu verlieren.

© Seven.One Henrik Pabst

Die Vertragsverlängerungen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kommen weniger als fünf Monate nach der Meldung einer „mehrjährigen“ Vertragsverlängerung mit Heidi Klum. Die wurde im Oktober vergangenen Jahres bekannt, wenige Wochen nachdem der Kölner Konkurrent RTL wochenlang mit der Inszenierung des Comebacks von Stefan Raab alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Dass die für ProSieben wie auch Joyn so wichtigen Köpfe Klum, Winterscheidt und Heufer-Umlauf nun langfristig gebunden sind, ist ein Erfolg für Pabst.

Und auch eine wichtige Erfolgsnachricht des operativen Führungsteams kurz vor der Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen der ProSiebenSat.1 Media SE am Donnerstag. Inbesondere auch wegen der bekanntlich angespannten Stimmung angesichts der scheinbar unausweichlichen Übernahme des Medienkonzerns in Unterföhring durch MediaForEurope. Das jedoch ist nicht Thema des Gesprächs mit dem Inhalte-Chef, der sich dafür umso mehr darüber freut, einen Haken hinter die Verträge mit Winterscheidt und Heufer-Umlauf machen zu können: “Gemeinsam werden wir mit Leidenschaft an bestehenden und neuen Marken arbeiten und so die Zukunft von unserem Superstreamer Joyn und von ProSieben gestalten.“

Das Wortlaut-Interview mit Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, erscheint kommenden Montag beim DWDL.de