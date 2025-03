Künstliche Intelligenz (KI) ist das Thema der Stunde. Alle großen Unternehmen arbeiten mit der neuen Technologie und nutzen sie mal mehr und mal weniger. Eins steht fest: KI wird die Arbeit in der Zukunft mächtig verändern. Das wird nun auch durch diesen Case deutlich: Seven.One Media, Havas Media und seine Branded Content-Unit Havas Play haben für das Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren GmbH und seine Zahnpflege-Marke Lacalut einen Werbespot zum 100-jährigen Bestehen erstellt, der ausschließlich durch KI generiert wurde.

Und anders als in anderen Fällen soll dieser Spot auch breit im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Premiere feiert der KI-Spot am Montagabend zeitgleich auf allen TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe - und das direkt vor dem Beginn der Primetime. Für Lacalut ist es übrigens die Rückkehr auf die Sender der Gruppe, nachdem man hier zuvor einige Jahre lang nicht geworben hatte. Fast 2.000 im vergangenen Jahr geschaltete Lacalut-Spots liefen ausschließlich bei RTL, Vox und dem ZDF.

Bei der einmaligen Ausstrahlung auf allen ProSiebenSat.1-Sendern soll es aber nicht bleiben. Auch über die Grenzen der Sendergruppe hinweg soll der Lacalut-Spot in den kommenden Tagen und Wochen zu sehen sein. Zusätzlich nutzt Lacalut bis Mitte Mai das Produkt Audience TV, um den Spot auf den Sendern von ProSiebenSat.1 auszuspielen.

"Wir schreiben TV-Geschichte"

Im Mittelpunkt des Spots stehen Menschen aus den vergangenen 100 Jahren - und ihr jeweiliges Lächeln. Die KI hat nun nicht nur die Hintergründe so angepasst, dass sie in die jeweilige Zeit passen, sondern auch die Figuren erstellt. Ein aufwändiges Casting samt Dreh, Kulisse und Kostüme war damit also nicht nötig. Auch die Musik und der Voice-over-Sprecher basieren vollständig auf der KI, beim Sprecher hat man mit textbasierten Eingaben gearbeitet.

"Mit diesem KI-Spot schreiben wir TV-Geschichte", sagt Markus Messerer, Chief Commercial Officer von ProSiebenSat.1. "Wir beweisen, dass KI nicht nur ein Buzzword ist, sondern ein mächtiges Werkzeug für kreative und emotionale Werbung. KI-Spots sind auch für Marken, die keine eigenen Bewegtbildspots haben oder ihre TV- Werbung auf unterschiedliche Zielgruppen zuschneiden möchten eine echte Chance." Und Sven Traichel, CEO bei Havas Media, ergänzt: "Die Zeitreise in die Vergangenheit im Spot ist gleichzeitig ein Blick in die Zukunft der Spotproduktion. Diese Kampagne ist ein Meilenstein für Lacalut und für die Spotproduktion in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir hier als Agentur an Bord sein und diesen historischen Schritt mitgestalten dürfen."