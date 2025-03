Noch bevor an Weihnachten die erste Staffel der Verfilmung des bekannten Kinder- und Jugendbuch-Klassikers "Ronja Räubertochter" zu sehen war, stellte die ARD bereits eine Fortsetzung für das Frühjahr in Aussicht. Nun ist klar, dass der Sender die Produktion erneut im Feiertags-Umfeld zeigen wird.

Konkret laufen die neuen Folgen von "Ronja Räubertochter" am Ostersonntag und Ostermontag, also am 20. und 21. April, im Vorabendprogramm. An beiden Tagen gibt es jeweils drei Folgen am Stück zu sehen: Während die Ausstrahlung am Ostersonntag um 17:15 Uhr beginnt, geht es am Ostermontag um 17:45 Uhr los. Bei der ARD dürfte man aber ohnehin nicht zuletzt auf einen Impuls für die Mediathek hoffen: Die erste Staffel sorgte bereits für hohe Abrufzahlen (DWDL.de berichtete), während die lineare Ausstrahlung aus Quotensicht eher unspektakulär verlief.

© ARD Degeto Film/W&B Television GmbH/Marco Fische

In der ersten Staffel landete eine Gruppe ambitionierter Kleinkrimineller um Mastermind Keko (Kida Khodr Ramadan) mit einem spektakulären Bankraub den Coup ihres Lebens: Diamanten im Wert von mehreren Millionen Euro. Ihr Versuch, die Beute an vermeintlich professionelle Gangster zu verkaufen, erweist sich in der zweiten Staffel als fataler Fehler, denn die Käufer entpuppen sich als Mitglieder der gnadenlosen Yakuza, der japanischen Mafia. Und die will ein viel größeres Geschäft abschließen. Als der Deal in einer Karaoke-Bar platzt, geraten die Gangster ins Visier eines Einsatzkommandos einer internationalen Polizeieinheit. Einsatzleiterin Enie (Franka Potente) sucht den Anführer der Yakuza schon lange, die Berliner Gangster sind da nur Beifang. Oder doch nicht? Jeder scheint seine eigene Agenda zu haben und niemand kann dem anderen trauen. Wie lange werden sie dem Druck standhalten? In einem atemlosen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem jeder Schritt über Leben und Tod, Freiheit oder Gefängnis entscheiden kann, stellt sich die Frage: Werden sie mit den Diamanten entkommen, in Handschellen landen oder im Kugelhagel untergehen?