2015 ist der erste Film der von Ziegler Film produzierten Reihe "Familie Bundschuh" im ZDF zu sehen gewesen. Es ist die Fernsehfilmreihe, in der Andrea Sawatzki und Axel Milberg in den Hauptrollen das Ehepaar Gundula und Gerald Bundschuh verkörpern. Anders als sonst so oft im ZDF geht es aber nicht um Mord und Totschlag, "Familie Bundschuh" ist als Komödie angelegt. Inhaltlich drehen sich die Filme also um seltsame Begebenheiten und die manchmal anstrengende Verwandtschaft. Doch eine große Zukunft hat die Reihe nicht mehr.

Wie Schauspieler Axel Milberg jetzt in einem Interview mit der "Hörzu" bestätigt hat, wird das ZDF die Reihe beenden. "2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt - 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war nochmal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei", so der Schauspieler. Wann der letzte Film gezeigt wird, ist aktuell noch unklar. Ohnehin war "Familie Bundschuh" in der Vergangenheit nur sehr unregelmäßig zu sehen, der letzte Film lief im September 2023.

Zum Aus beigetragen haben sicherlich auch die Quoten, die sich in den vergangenen Jahren in die falsche Richtung entwickelt haben. Lag die Reichweite 2020 und 2021 noch bei mehr als 6 Millionen, so waren bei den drei jüngsten Filmen nicht einmal mehr 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Insofern kommt die Entscheidung nicht überraschend. Axel Milberg verabschiedet sich demnächst auch aus einer anderen Reihe: In einigen Tagen ist der Schauspieler letztmals als Ermittler Klaus Borowski im "Tatort" zu sehen (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt aber auch die Fortsetzung einer langjährigen Heimat- und Familienreihe angekündigt. "Lena Lorenz" meldet sich am Donnerstag, den 17. April, zurück beim Sender. Insgesamt sechs neue Folgen hat das ZDF produzieren lassen, es ist die mittlerweile elfte Staffel der Serie, in der Judith Hoersch die titelgebende Hauptfigur spielt.