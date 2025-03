Das ZDF plant doch eine Fortsetzung der Filmkomödien-Reihe "Familie Bundschuh", das hat der Sender am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt. "Wir sind in Gesprächen über eine Fortsetzung der Reihe ‘Familie Bundschuh’", heißt es von einer Sendersprecherin. Das kommt durchaus überraschend, hatte Schauspieler Axel Milberg in der vergangenen Woche in einem Interview mit der "Hörzu" doch das Ende der Reihe angekündigt. Etliche Medien, auch DWDL.de, berichteten darüber.

"2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt - 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war nochmal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei", erklärte Milberg in dem Interview. Doch diese Aussage ist mit dem ZDF nicht abgesprochen gewesen, entsprechend groß war die Verwunderung auf dem Mainzer Lerchenberg - und bei der Produktionsfirma Ziegler Film.

Konkrete Informationen zu der möglichen Fortsetzung gibt es indes noch nicht. Gegenüber DWDL.de erklärt das ZDF, dass sich Axel Milberg gegenüber dem Sender nicht zu einem möglichen Ausstieg seinerseits geäußert habe. Seine Aussagen in der "Hörzu" legen aber nahe, dass das Kapitel "Familie Bundschuh" für ihn beendet ist.

Neben Milberg ist aber auch Andrea Sawatzki in einer Hauptrolle der Reihe zu sehen. Beide verkörpern das Ehepaar Gundula und Gerald Bundschuh. Die Filme seien fest mit Sawatzki als Hauptdarstellerin verbunden, heißt es aus Mainz. "Eine Fortsetzung ohne ihre einzigartige schauspielerische Leistung ist kaum vorstellbar."

Zeitlichen Druck hat man beim ZDF in der Sache nicht. "Familie Bundschuh" ist in den vergangenen zehn Jahren immer mal lose mit einzelnen Filmen im Programm aufgetaucht. Der letzte Streifen ist im September 2023 zu sehen gewesen. Der Camping-Film, in dem auch noch Axel Milberg zu sehen sein wird, hat noch keinen Ausstrahlungstermin. Die Quoten der Reihe waren in den zurückliegenden Jahren zurückgegangen. Lag die Reichweite 2020 und 2021 noch bei mehr als 6 Millionen, so waren bei den drei jüngsten Filmen nicht einmal mehr 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.