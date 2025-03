Gerade erst ist bekannt geworden, dass Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt auch künftig exklusiv bei ProSieben zu sehen sein werden (DWDL.de berichtete), da hat der Sender nun die Rückkehr von "Late Night Berlin" in Aussicht gestellt. Die wöchentliche Sendung von Heufer-Umlauf, die sich zuletzt aus Quotensicht merklich schwer tat. Die neuen Folgen werden ab dem 25. März wie gehabt immer dienstags am späten Abend zu sehen sein. Ein ProSieben-Sprecher hat das auf Anfrage bestätigt. Allerdings ist für den 25. März nur eine zehnminütige Ausgabe der Show eingeplant - und das ist offenbar kein Fehler im Programmvorlauf. Was es damit auf sich hat, ist vorerst unklar.

"Late Night Berlin" kehrt damit so oder so deutlich später zurück als noch 2024, als es bereits Mitte Februar mit frischen Folgen weiter ging. Der Sendeplatz am Dienstagabend war zuletzt nicht sicher: Weil ProSieben "TV Total" auf diesen Tag schob, wird künftig etwa auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" mittwochs zu sehen sein. Denkbar wäre es gewesen, dass "Late Night Berlin" ebenfalls umzieht. Bei ProSieben hat man sich aber für einen anderen Weg entschieden und belässt die Sendung dienstags. Damit schließt Klaas Heufer-Umlauf künftig nach "TV Total" und "Fake News" mit Linda Zervakis an.

Aus Quotensicht tat sich "Late Night Berlin" zuletzt immer schwerer, die im Dezember 2024 zu Ende gegangene Herbst/Winter-Staffel erreichte gerade mal rund 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dass das Format regelmäßig lange pausiert, dürfte zudem nicht hilfreich sein beim Versuch, ein treues Publikum aufzubauen.

Noch vor der Rückkehr von "Late Night Berlin" melden sich Joko und Klaas übrigens mit einem Neustart in der Primetime zurück: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist ab dem 22. März samstags zur besten Sendezeit zu sehen (DWDL.de berichtete). Gut möglich, dass die Show etwas damit zu tun hat, dass "Late Night Berlin" bei seiner Rückkehr nur 10 Minuten lang sein wird. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" stammt aus der 24-stündigen Übernahme von ProSieben durch die beiden Entertainer im vergangenen Jahr. Bei RTL hat man die neue Staffel "Drei gegen Einen" dagegen programmiert.