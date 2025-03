am 06.03.2025 - 13:42 Uhr

Erst vor wenigen Tagen in den USA gestartet, wird TLC die Dokusoap über die Familie von Alec und Hilaria Baldwin auch nach Deutschland holen. Wie jetzt bekannt wurde, ist "The Baldwins" ab dem 14. April jeweils montags um 22:15 Uhr zu sehen. Gezeigt wird wöchentlich eine der insgesamt acht Folgen umfassenden Reality-Serie.

TLC versprucht einen "intimen Einblick" in das Leben des Ehepaares und seiner sieben Kinder. "Diese Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in unser Leben als Familie - das gute, das schlechte, das wilde und alles, was dazwischen liegt", sagen Hilaria und Alec Baldwin. "Wir hoffen, dass sich die Zuschauer mit unseren Erfahrungen und der Liebe, die wir teilen, identifizieren können."

Viele US-Kritiker waren indes weniger begeistert - auch, weil sie den Umgang der Serie mit den Dreharbeiten für Baldwins Western "Rust" bemängelten. Baldwin hatte im Herbst 2021 bei den Dreharbeiten eine Kamerafrau mit einer antiken Schusswaffe erschossen, weil diese versehentlich mit scharfer Munition geladen war. Im vergangenen Jahr war der Prozess gegen Baldwin eingestellt worden.