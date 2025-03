Coming-of-Agen-Stoffe sind nach dem Erfolg, den "Maxton Hall" bei Prime Video feierte, reichlich gefragt. Und geht es nach der Hamburger Produktionsfirma Flappers Film & VFX, dann könnte "The Romeo & Juliet Society" von der österreichischen Jugendbuchautorin Sabine Schoder in diese Fußstapfen treten.

Wie hetzt bekannt wurde, hat sich Flappers Film & VFX die Filmrechte an der Romantrilogie gesichert, die nicht nur eine Hommage an den Shakespeare-Klassiker ist, sondern die Geschichte verbotener Liebe neu erzählt - "mit starken Charakteren, faszinierenden Geheimnissen und einer atemberaubenden Kulisse, die historische Elemente mit zeitgenössischer Dynamik verbindet", wie es heißt.

"Was mich an Schoders Trilogie besonders fasziniert, ist ihre cineastische Qualität. Die Dialoge sind lebendig, die Bilder intensiv - man hat beim Lesen das Gefühl, bereits einen Film vor Augen zu haben", sagt Produzent Pascal Schröder. Vorgenommen hat sich die Crew einiges: Man wolle auf "bandbrechende visuelle Effekte" setzen und damit "nicht nur Fantasy-Fans begeistern, sondern auch ein breites internationales Publikum ansprechen". Noch gibt es allerdings viel zu tun: Das Projekt befindet sich aktuell in der Entwicklungsphase und Details über eine interessierten Sender oder Streamer sind bislang nicht bekannt.

Flappers Film & VFX hatte 2022 den Debütfilm "The Social Experiment" in die Kinos gebracht - als "erste deutsche 'Virtual production'", so das Unternehmen. Zuletzt erschien die Doku "WTF is Jule!?" über die im Rollstuhl sitzende Bloggerin Jule Stinkesocke in der ZDF-Mediathek.