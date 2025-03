Mit seinem 2:1-Sieg in Amsterdam hat sich Eintracht Frankfurt bereits eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Europa League kommende Woche geschaffen. Zu sehen geben wird es auch das bei RTL im Free-TV. Allerdings sorgt die frühe Anstoßzeit um 18:45 Uhr für Probleme, kann man doch nun nicht sein gewohntes Vorabendprogramm senden.

Um 18:30 Uhr steigt RTL am kommenden Donnerstag (13.3.) in die Vorberichterstattung ein, das für diese Uhrzeit eigentlich vorgesehene Star-Magazin "Exclusiv" wird aber trotzdem ebenso produziert wie "RTL aktuell". Zu sehen gibt es das Ganze aber nur bei RTL+. Dort laufen auch neue Folgen der beiden Soaps "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Wer also keine Folge verpassen will, ist auch hier zwingend auf RTL+ angewiesen.

Änderungen gibt es auch in der Primetime, für die ursprünglich die Fußball-Übertragung geplant war. Ab 21:05 Uhr wiederholt RTL nun stattdessen "Mario Barth deckt auf! Die wildesten Fälle aller Zeiten". Die Folge war bereits im Sommer vergangenen Jahres zu sehen. Auch beim "Stern TV Spezial: Leben im Brennpunkt: Das Experiment", das für 23 Uhr angekündigt ist, handelt es sich um eine Wiederholung. Das "Nachtjournal" wird dann mit etwas Verspätung gegen 0:15 Uhr auf Sendung gehen.