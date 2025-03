am 07.03.2025 - 13:17 Uhr

Joyn hat unter dem Titel "Make me famous" ein neues Format angekündigt, das ab dem 7. April auf der Plattform zu sehen sein wird. Täglich werden über mehrere Wochen hinweg neue Folgen veröffentlicht. In der Show coachen vier reichweitenstarke Content Creator einen Nachwuchs-Influencer. Das Ziel ist es, die Reichweite des aufstrebenden Influencers maximal zu vergrößern. Dabei geht es unter anderem um die Fragen, was einen guten Content Creator ausmacht und wie das Leben einer solchen Person hinter der Kamera aussieht.

Trotz der Tatsache, dass es schon in wenigen Wochen losgeht, gibt es erstaunlich wenige Informationen zum Neustart, der von Janus Production ("Kochprofis", "Achtung Kontrolle") verantwortet wird. Offenbar hat man noch nicht einmal den Nachwuchs-Influencer gefunden, in einer Pressemitteilung zum Start des Formats hat man jedenfalls einen Casting-Aufruf veröffentlicht. Noch bis zum 20. März können sich Interessierte bewerben.

Aus dem Aufruf geht außerdem hervor, dass die Person, die Germany’s Next Top-Influencer werden will, heute maximal 10.000 Follower haben darf, um mitmachen zu können. Neben Motivation fordert man von dem Nachwuchs-Influencer außerdem eine "klare Vorstellung, welchen Content Du machst".

Unklar ist auch, wer die vier Influencer sind, die sich um den Nachwuchs kümmern sollen. Fest steht dagegen schon, dass die erfahrenen Content Creator mit dem Nachwuchstalent für zwei Monate gemeinsam unter einem Dach leben werden. "Sie arbeiten, coachen, shooten, feiern, flirten und besuchen angesehene Influencerevents zusammen. Doch bringt die Unterstützung der Profis den nötigen Follower-Zuwachs?", heißt es von Joyn, wo man das Format als "Social Media Experiment" bezeichnet.