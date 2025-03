am 09.03.2025 - 10:34 Uhr

Das Erste hat den Start der neuen Staffel von "Gefragt - gejagt" in Aussicht gestellt. Alexander Bommes meldet sich mit seinen Jägerinnen und Jägern demnach am 23. April im Programm des Senders zurück. Wie gehabt ist die Quizshow immer montags bis freitags ab 18 Uhr zu sehen. Auf diesem Sendeplatz folgt die Show "Wer weiß denn sowas?", das noch bis einschließlich zum 22. April zu sehen sein wird.

Dass der Wechsel mitten in der Woche stattfindet, ist durchaus ungewöhnlich, könnte aber mit der Tatsache zusammenhängen, dass Das Erste kurz vor der Bundestagswahl eine Folge von "Wer weiß denn sowas?" recht kurzfristig aus dem Programm nehmen musste. Weil Teamkapitän Bernhard Hoëcker in einem Social-Media-Spot für die Grünen zu sehen war, durfte er so kurz vor der Wahl nicht mehr im Ersten auftauchen - der Sender reagierte entsprechend (DWDL.de berichtete).

Details zum Comeback von "Gefragt - gejagt" hat die ARD noch nicht verraten. Fest steht nur, dass Alexander Bommes auch künftig durch die Quizshow führt. Zum Team der Jägerinnen und Jäger gehörten zuletzt Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Dr. Manuel Hobiger, Adriane Rickel und Annegret Schenkel. Thomas Kinne hatte im vergangenen Jahr aus privaten Gründen pausiert. In den kommenden Wochen wird die ARD noch bekanntgeben, welche Jäger 2025 mit dabei sind - und ob es möglicherweise Neuzugänge gibt.

Im vergangenen Jahr erreichte "Gefragt - gejagt" alleine mit der linearen TV-Ausstrahlung auf Basis der vorläufig gewichteten Daten etwas mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge. Der Marktanteil lag bei 16,3 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die von ITV Studios Germany produzierte Show mit 9,7 Prozent ein schöner Erfolg. Die aktuelle Staffel von "Wer weiß denn sowas?" steht bei deutlich mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.