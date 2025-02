Fans von "Wer weiß denn sowas?" müssen an diesem Freitag kurzfristig auf die beliebbte Rateshow verzichten. Ursprünglich war geplant, dass um 18:00 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt wird, in der Schauspieler Wolfgang Stumph und seine Tochter Stephanie zu sehen sind. Doch die vorgesehene Sendung wurde wenige Stunden vor der Ausstrahlung aus dem Programm genommen.

Der Grund dafür ist ein politischer: Mit der Entscheidung reagiert die ARD auf einen in der Schlussphase des Wahlkampfs veröffentlichten Social-Media-Spot, in dem Bernhard Hoëcker, Teamkapitän von "Wer weiß denn sowas?", mitwirkt. Das hat eine Sprecherin des Ersten gegenüber DWDL.de bestätigt. "Gemäß den Regelungen der Landesrundfunkanstalten der ARD dürfen programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten", so die Sprecherin weiter.

Hoëcker, der sich einst in einem Interview noch als unpolitischen Menschen bezeichnete, soll in einem Spot für die Grünen zu sehen gewesen sein. Einen ähnlichen Fall gab es bereits in der vergangenen Woche im ZDF: Dort musste Max Uthoff auf seinen Auftritt in der Kabarettshow "Die Anstalt" verzichten, nachdem er im aktuellen Bundestagswahlkampf zusammen mit seiner Frau Wahlwerbung für Die Linke gemacht hatte. Auch das ZDF verwies in diesem Zusammenhang auf Regeln, wonach er deshalb sechs Wochen vor der Wahl nicht auf dem Bildschirm auftreten dürfe. In der nächsten Sendung wird Uthoff dagegen wohl wieder mit abei sein.

Das Erste wird indes am Freitag um 18:00 Uhr anstelle von "Wer weiß denn sowas?" kurzerhand eine Folge von "Gefragt - gejagt" ins Programm nehmen. Auch auf dem Wiederholungssendeplatz am Vorabend zeigte der Sender die Quizshow mit Alexander Bommes. Nach der Wahl, also schon ab der kommenden Woche, wird dagegen wieder wie geplant "Wer weiß denn sowas?" laufen - mit Bernhard Hoëcker.