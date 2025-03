Nach einer mehrjährigen Pause hat RTL im vergangenen Jahr "Das Supertalent" zurückgeholt - und wurde mit guten Quoten belohnt. Im Schnitt sahen mehr als 2 Millionen Menschen am Samstagabend zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag auf Basis der vorläufig gewichteten Daten bei 13 Prozent - also deutlich über dem RTL-Schnitt. Nun hat RTL einen Sendetermin für die nächste Staffel gefunden - bereits in wenigen Wochen geht es los.

Die Castingshow meldet sich demnach am 5. April beim Sender zurück, insgesamt werden vier Ausgaben samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Damit ist nun auch klar, dass RTL bei seiner im vergangenen Jahr gesetzten Strategie bleibt und das "Supertalent" nicht ausdehnt. In der Vergangenheit, also vor 2024, kam die Show meist auf zehn oder mehr Ausgaben pro Staffel. Die von UFA Show & Factual produzierten Folgen sind jeweils eine Woche vor der linearen Ausstrahlung bei RTL+ abrufbar.

Bereits bekannt war, dass es zu einer Änderung in der Jury kommt. Dieter Bohlen und Bruce Darnell sind auch weiterhin mit dabei und auch Ekaterina Leonova, die im vergangenen Jahr ihre Premiere beim "Supertalent" feierte, wird 2025 über die Kandidatinnen und Kandidaten urteilen. Neu mit dabei ist jedoch Comedian Tony Bauer, der im vergangenen Jahr noch bei "Let’s Dance" tanzte. In der "Supertalent"-Jury ersetzt er Anna Ermakova.

Moderiert wird die Show erneut von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla. Dem Sieger winken 50.000 Euro. Für die erste Ausgabe hat RTL bereits einen "Knaller" in Aussicht gestellt: Es werden direkt zwei Goldene Buzzer vergeben. Damit schicken die Juroren einen Act direkt ins Finale. Zum Auftakt gibt’s beim "Supertalent" unter anderem einen Motivationscoach, eine ungarische Tanzcrew, einen Mentalmagier sowie einen Zirkusartisten und einen Kinderchor zu sehen.