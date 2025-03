am 11.03.2025 - 12:25 Uhr

Vor wenigen Wochen haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Sat.1-Serie "Die Spreewaldklinik" begonnen. Gleich 126 neue Folgen sollen diesmal entstehen - über 40 mehr als die erste Staffel umfasste (DWDL.de berichtete). In Unterföhring, aber auch bei der Produktionsfirma ndF Hamburg, die hinter dem Projekt steht, kann man sich dabei über eine kräftige Finanzspritze freuen, denn wie jetzt bekannt wurde, fördert das Medienboard Berlin-Brandenburg die Produktion mit 1,5 Millionen Euro.

Die Förderung steht im Zusammenhang mit der Senderkooperation mit ProSiebenSat.1. Geholfen hat dabei auch die Wahl der Location in Berlin und Lübben im Spreewald: Über 165 Drehtage für die Hauptstadtregion freut sich das Medienboard in seiner Mitteilung.

Unterm Strich geht damit fast ein Drittel der gesamten Fördermittel aus der ersten Fördersitzung an "Die Spreewaldklinik". Alles in allem werden 28 Projekte aus den Bereichen Games, XP-Experiences sowie serielle Formate mit 4,8 Millionen Euro gefördert - "ein positives Signal für die Branche", wie es heißt. Weitere Serienprojekte entstehen als Dokus, True Crime- und Comedy- oder Social-Media-Formate, als Animation für Kinder oder Coming of Age-Geschichten. Das Medienboard verweist auf "vielfältige Perspektiven", die einen Beitrag Beitrag zur Erinnerungskultur und zu aktuellen gesellschaftlichen Themen leisten, darunter jugendliche NS-Widerständler, DDR-Spione und Sexarbeiterinnen.

Mit immerhin 198.000 Euro wird etwa eine Dokuserie von RTLzwei über die deutsche Pornodarstellerin Texas Patti gefördert, die neben einem Blick hinter die Kulissen der Erotikindustrie auch einen Einblick in das Privatleben des Pornostars liefern soll. Hinter der Produktion steht die Firma Good Guys Enterzainment. Über eine Entwicklungsförderung in Höhe von 80.000 Euro kann sich Producers at Work für sein Projekt "Liebe Luna Leben" freuen, Beetz Brothers erhält 50.000 Euro für die Entwicklung einer Serie über Siegfried und Roy.

Daneben gehen 40.000 an Vicent Prodcutions für die Entwicklung einer Produktion über die Schicksale von DDR-Familien und die Frage, was passierte, wenn das Doppelleben der Väter als Spione aufflog. Eine Entwicklungförderung in Höhe von 25.000 Euro erhalten außerdem UFA Fiction und Goldstoff Filme für eine transmediale Serie über die Teenager Helm und Erika, die sich der illegalen Jugendbewegung Edelweißpiraten anschließen.