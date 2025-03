Eileen Fröhlich wechselt ab April als Executive Producerin zur ZDF-Studios-Tochter Content Laden, um dort zunächst die Leitung des ZDF-Satireformats "Die Anstalt" zu übernehmen. Zuvor war sie mehr als 16 Jahre lang bei SEO Entertainment tätig, wo sie neben der BR-Kabarettshow "Frank am Freitag" auch Formate wie "Down the Road", "Das Lachen der Anderen" und "That's my Jam" verantwortete.

"Wir sind sehr happy, mit Eileen eine absolute Top-Besetzung gefunden zu haben. Für die Zukunft und die Weiterentwicklung so eines preisgekrönten Formates wie 'Die Anstalt' durfte es aber auch niemand Geringeres sein", erklärten die beiden Produzenten Tom Gamlich und Jan Fritzowsky. "Eileen bringt große Erfahrung und großes Herz mit."

Der Content Laden hatte "Die Anstalt" zu Jahresbeginn in Kooperation mit Redspider als Studio-Dienstleister übernommen (DWDL.de berichtete). Im zweiten Jahr seines Bestehens will das Unternehmen aber insbesondere eigenentwickelte Formate mit Schwerpunkt auf Factual Entertainment produzieren. Zuletzt hatte man bereits das Social-Factual-Format "Magic Moves" mit den Ehrlich Brothers für das ZDF hergestellt.

Als Executive Producerin soll künftig auch Eileen Fröhlich ihre Erfahrung in den Bereich Comedy, Factual und Doku einbringen. „"ch danke meinem Team und meiner jetzigen Firma für 16 wunderbare Jahre, freue mich nun aber auf einen Neustart", erklärte sie. "Den Start-Up-Geist, den der Content Laden gerade lebt, habe ich selbst in bester Erinnerung und glaube, dass es kreativ und menschlich ein perfektes Match ist."