In Hamburg und Umgebung haben die Dreharbeiten für einen ZDF-Film über die Lebensgeschichte von Oliver Knöbel begonnen - besser bekannt als Dragqueen Olivia Jones. Till Endemann inszeniert das Drehbuch von David Ungureit, das auf der Biogragie "Ungeschminkt" von Olivia Jones basiert. "Olivia Jones", so der Arbeitstitel, wird fotografiert von Bjørn Haneld, es produziert Maren Knieling von Florida Film.

In der Hauptrolle ist Johannes Hegemann zu sehen, daneben stehen für den Film auch Annette Frier und Angelina Häntsch vor der Kamera. Neben Knöbels Lebensgeschichte soll auch die "Veränderung der deutschen Gesellschaft hin zu mehr Offenheit, Diversität und Toleranz" erzählt werden, heißt es.

Und darum geht es: Oliver Knöbel (Johannes Hegemann) liebt es, sich als Frau zu kleiden. In seiner Heimatstadt Springe wird er dafür drangsaliert und körperlich angegangen. Auch von seiner Mutter Evelin (Annette Frier) erfährt er zunächst keine Unterstützung, für sie sind Männer in Frauenkleidern Abschaum. Olivers Weg führt aus der Provinz in die Großstadt, auf den Kiez in St. Pauli, wo er sich eine Karriere als Travestiekünstlerin erhofft. Doch auch dort ist das Leben zunächst von Entbehrungen gezeichnet. Nur durch sein großes Herz, seinen nicht zu bezwingenden Humor und die Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufzustehen, gelingt Oliver am Ende der Weg hin zu Olivia Jones, der erfolgreichen Travestie-Kunstfigur, Entertainerin und Gastronomin.

In weiteren Rollen spielen unter anderem Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Martin Brambach, Matthias Bundschuh, Stephan Kampwirth, Maximilian Mundt, Sebastian Jakob Doppelbauer, Dennis Svensson, Victor Schefé und Arian Wegener.