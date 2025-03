Gemunkelt wurde es bereits seit Monaten, aber erst jetzt hat Apple TV+ auch offiziell bestätigt, dass "Ted Lasso" eine vierte Staffel erhalten wird. Die Serie, in der Jason Sudeikis die den US-Football-Coach Ted Lasso spielt, der in Großbritannien plötzlich ein Fußballteam zum Erfolg führen soll, war vor ziemlich genau zwei Jahren mit der dritten Staffel eigentlich zu Ende gegangen.

Trotz des damaligen Finals hat sich "Ted Lasso" aber bei vielen Nutzerinnen und Nutzern im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Die Serie wurde zum Kult und definierte das Genre der Feelgood-Serien wesentlich mit. Nach Angaben des Streamingdienstes erreichte "Ted Lasso" hohe Abrufzahlen - aber nicht nur das. Die Serie wurde auch zu einem Kritikerliebling und hat eine Reihe von Preisen abgeräumt, darunter Golden Globes und Emmys.

Sonderlich viele Informationen zur vierten Staffel gibt es noch nicht. Fest steht, dass Jason Sudeikis als Titelfigur Ted Lasso zurückkehren wird. Zusammen mit ihm soll auch Brendan Hunt, der bislang Coach Beard spielte, Teil des Executive-Producer-Teams sein. Brett Goldstein, der bislang als Roy Kent in der Serie zu sehen war, wird als Drehbuchautor und Executive Producer agieren. Zuletzt übernahm Roy Kent in der Serie auch die Trainerstelle beim AFC Richmond, während Ted Lasso zurück in seine US-Heimat kehrte.

"Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, erst abzuwägen und dann zu wagen", sagt Jason Sudeikis in einer Mitteilung von Apple TV+ zum Comeback der Serie. "In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören."