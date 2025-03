RTL hat überraschend eine neue Quizshow mit Daniel Hartwich angekündigt - und startet diese noch dazu auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz, der allerdings einigen Rückenwind verspricht. Zu sehen ist die erste Folge von "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz" am Montag, den 28. April um 21:15 Uhr, wie der Privatsender gegenüber DWDL bestätigte. RTL zeigt die Premiere damit direkt im Anschluss an "Wer wird Millionär?", das an diesem Abend ausnahmsweise - so wie früher - nur eine Stunde lang ist.

In den beiden darauffolgenden Wochen läuft "Die perfekte Reihe" dann montags bereits um 20:15 Uhr in doppelter Länge. Produziert wird das Format von BBC Studios Germany, das das Format auch selbst entwickelt hat. International soll "Die perfekte Reihe" unter dem Titel "Get in Line" vertrieben werden.

In jeder Ausgabe geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten darum, eine Reihe von Bildern, Texten oder Symbolen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Wer nicht weiter weiß, kann zwei Joker nutzen: Den Teamjoker, bei dem eine Begleitperson als Unterstützung dient. Und den Lückenfüller, der ein Lösungsfeld vorgibt, um den Spielern bei der richtigen Antwort zu helfen. Wer zwölf Mal die perfekte Reihenfolge findet, kann bis zu 200.000 Euro gewinnen.

Für Daniel Hartwich ist "Die perfekte Reihe" indes nicht die erste Quizshow. Schon Ende 2022 präsentierte der Moderator für RTL die Sendung "Ohne Limit", die ihren Ursprung in Großbritannien hatte. Auch damals setzte der Sender übrigens auf den Montagabend als Sendeplatz - wegen schwacher Quoten war allerdings nach nur zwei Folgen schon wieder Schluss.