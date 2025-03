am 18.03.2025 - 09:50 Uhr

Waipu.TV hat die Einführung einer TV-Box angekündigt und bewirbt das in einer Pressemitteilung mit nichts weiter als der "Ablösung des Kabelfernsehens". Ab sofort ist die Box für 99,99 Euro auf der Webseite des Dienstes sowie über Amazon erhältlich. Es ist ein Kampfpreis, mit dem Waipu.TV seine neue Box in den Markt drücken will. Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Box einen nahtlosen Wechsel zwischen mehr als 300 Fernsehkanälen und Streamingdiensten wie unter anderem Netflix, Amazon Prime, Disney+, Wow und YouTube sowie der Waiputhek.

Auf der Startseite gibt es personalisierte Empfehlungen. Auf der mitgelieferten Fernbedienung gibt es nicht nur Nummerntasten und Hintergrundbeleuchtung, sondern auch Schnellstart-Knöpfe für Netflix und die Waiputhek.

Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG, sagt: "Unsere neue waipu.tv Box ist das Schweizer Taschenmesser fürs Fernsehen: vielseitig, einfach zu bedienen und für jeden erschwinglich. Sie liefert das beste TV-Erlebnis und integriert alle bekannten Streamingdienste." Zwei Millionen Kundinnen und Kunden zählt Waipu.TV bislang schon, alleine zwischen dem vierten Quartal 2023 und dem vierten Quartal 2024 kamen mehr als eine halbe Million neue Kunden hinzu. "Mit der neuen Box machen wir modernes Fernsehen für jeden zugänglich – flexibel, leistungsstark und einfach besser als Kabel-TV."

Profitiert hat Waipu.TV auch vom Wegfall des Nebenkostenprivilegs, hier konnte man offenkundig Kundinnen und Kunden von Kabelanbietern abgreifen. Das spürt man mittlerweile auch deutlich beim Mutterkonzern Freenet: Dessen Umsatz ist im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro gewachsen. Im vierten Quartal betrug das Plus sogar 5,9 Prozent. Zurückzuführen sei das auch auf das starke Wachstum von Waipu.TV, erklärte Freenet bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen. Waipu.TV hat in diesem Fahrwasser auch sein Senderangebot in den zurückliegenden Monaten nach oben geschraubt, mittlerweile finden Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform mehr als 300 Kanäle.